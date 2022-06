Marcel Schrötter: «Wir müssen es einfach schaffen»

Marcel Schrötter tankte in dieser Woche etwas Kraft, um am Freitag frisch in den GP von Katalonien zu starten. Der Fahrer vom Liqui Moly Intact GP-Team ist bereit für die nächste Moto2-Herausforderung.

«Mugello war ein wirklich anstrengendes Wochenende für mich. Es lief leider auch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, zumal es eine Strecke ist, die mir in der Vergangenheit immer gut gelegen hat», betonte Marcel Schrötter vor dem GP-Wochenende in Barcelona. In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse steht der Kalex-Fahrer vom Team Liqui Moly Intact GP auf dem siebten Platz.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya steht am Sonntag das neunte von 20 Rennen der Saison 2022 an. Die Hälfte der Saison ist also bald geschafft. «Auch wenn wir ein schwieriges Wochenende hinter uns haben, bin ich top motiviert für Barcelona am kommenden Wochenende», erklärte Schrötter mit großer Vorfreude.

«Es ist ebenfalls eine Strecke, auf der ich sehr gern fahre. Außerdem war Barcelona für einige Zeit meine zweite Heimat, dort fühle ich mich natürlich auch sehr wohl», gab der 29-Jährige zu. «Ich freu mich wieder auf die Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, unsere größte Schwachstelle, das Qualifying am Samstag, auszumerzen.»

Der Deutsche stellte klar: «Wir müssen es einfach schaffen, dies besser zu bewerkstelligen. Wir können nichts erzwingen, aber wir werden weiter hart daran arbeiten. Wir werden verschiedene Sachen probieren am Motorrad, um mir wieder mehr Selbstvertrauen zu geben. Dann schauen wir, dass wir ein gutes Wochenende haben werden.“

In der Team-Wertung liegt das Team von Jürgen Lingg mit den beiden Fahrern Marcel Schrötter und Jeremy Alcoba mit 95 Punkten auf dem sechsten Platz.

Moto2-Ergebnis, Mugello (29. Mai):

1. Pedro Acosta, Kalex, 21 Rdn in 39:35,930 min

2. Joe Roberts, Kalex, + 4,051 sec

3. Ai Ogura, Kalex, + 6,749

4. Tony Arbolino, Kalex, + 12,312

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,327

6. Jake Dixon, Kalex, + 12,513

7. Cameron Beaubier, Kalex, + 12,849

8. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 13,314

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,703

10. Albert Arenas, Kalex, + 14,748

11. Bo Bendsneyder, Kalex, + 15,141

12. Jorge Navarro, Kalex, + 15,425

13. Filip Salac, Kalex, + 17,254

14. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 18,069

15. Mattia Pasini, Kalex + 18,750

Moto2-Fahrer-WM nach 8 von 20 Grand Prix:

1. Vietti 108 Punkte. 2. Ogura 108. 3. Canet 89. 4. Roberts 86. 5. Arbolino 83. 6. A. Fernandez 80. 7. Schrötter 64. 8. Chantra 61. 9. Navarro 56. 10. Acosta 45. 11. Dixon 42. 12. Bendsneyder 41. 13. Beaubier. 38. 14. Lowes 35. 15. Arenas 35. 16. Alcoba 31. 17. Gonzalez 21. 18. Aldeguier 20. 19. Baltus 15. 20. Manzi 9. 21. Lopez 8. 22. Salaz 8. 23. Fenati 7. 24. Rodrigo 6. 25. Zaccone 6. 26. Dalla Porta 5. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200 Punkte. 2. Boscoscuro 28. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 169 Punkte. 2. Flexbox HP40, 145. 3. Red Bull KTM Ajo 125. 4. Elf Marc VDS Racing 118. 5. Mooney VR46 Racing 108. 6. Liqui Moly Intact GP 95. 7. Italtrans Racing 91. 8. Inde GASGAS Aspar 77. 9. Pertamina Mandalika SAG 47. 10. American Racing 41. 11. MB Conveyors Speed up 35. 12. Yamaha VR46 Master Camp 34. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 14. 15. MV Agusta Forward 5.