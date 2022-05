Marcel Schrötter (9.): «Das war das Maximum für mich»

«Mit Platz 9 von der Platzierung her zufrieden sein, vom Rennverlauf her weniger», lautete das Fazit von Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter nach einem durchwachsenen Italien-GP in Mugello.

Von Startplatz 20 hatte Marcel Schrötter nach einem frustrierenden Qualifying viel Arbeit vor sich. Als Neunter erreichte er am Ende seine eigene Top-10-Vorgabe. Zufrieden war der Bayer mit dem Italien-GP dennoch nicht. «Die Ausgangslage war extrem schwierig – in Mugello, wo viele Leute wirklich schnell waren an diesem Wochenende», gab er zu bedenken. «Ich war am Samstagmorgen mit drei Zehntel Rückstand 16., das ist schon Wahnsinn auf einer fast zwei Minuten langen Strecke. Das hat es im Rennen auch echt schwierig gemacht.»

«Ich weiß nicht, ob es am [nächtlichen] Regen lag, es war wirklich schwierig zu fahren», ergänzte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team. «Ich habe mich nicht sehr gut gefühlt und war einfach nicht in der Lage, aggressiver zu sein und ein bisschen mehr zu attackieren. Viele kleine Fehler sind sehr, sehr leicht entstanden. Deswegen war es einfach das Maximum für mich, das Gefühl war nicht besser. Schlussendlich können wir mit Platz 9 von der Platzierung her zufrieden sein – aber der Rennverlauf, die Pace und alles… Zwei Sekunden vor uns ist Platz 4 und wir kommen halt wieder von Platz 20. Es ist einfach ärgerlich. Wir müssen das irgendwie in den Griff bekommen.»

Schrötter erklärte dazu: «Wir arbeiten wirklich daran, dass wir mir wieder ein Motorrad geben, das mir wieder ein bisschen mehr erlaubt. Wir hatten ein paar gute Rennen, aber wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen und auch mit dem Team und Crew-Chief noch einmal alles durchgehen, was an diesem Jahr passiert ist – Änderungen am Motorrad, mit denen ich mich sehr gut gefühlt habe, zum Beispiel in Jerez. Da ist es sehr warm, eigentlich immer schwierig zu fahren und kritisch, nicht zu stürzen. So gut habe ich mich noch nie in dem Rennen gefühlt und das ist dann schon erstaunlich, weil das Warme eigentlich nicht so meine Stärke ist. Wir müssen versuchen, solche Anhaltspunkte zu verstehen, und analysieren, damit wir uns ein bisschen besser aufstellen können.»

Die Achillesferse des 29-jährigen Deutschen bleibt das Qualifying. «Es ist für mich auch mental extrem anstrengend. Jedes Wochenende, wenn eh schon jeder hinschaut, dann wieder zu verkacken, das macht es nicht einfacher», gestand er. «Ich gebe aber mein Allerbestes und wir arbeiten hart, damit wir das irgendwie in den Griff kriegen und verbessern. Dann bin ich mir sicher, können wir im Rennen ganz sicher viele Dinge reißen. Wir müssen einfach hart weiterarbeiten. Es ist ein sehr anstrengender und mental schwieriger Job, aber wir machen weiter und geben nie auf. Nächste Woche greifen wir wieder an.»

Moto2-Ergebnis, Mugello (29. Mai):

1. Pedro Acosta, Kalex, 21 Rdn in 39:35,930 min

2. Joe Roberts, Kalex, + 4,051 sec

3. Ai Ogura, Kalex, + 6,749

4. Tony Arbolino, Kalex, + 12,312

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 12,327

6. Jake Dixon, Kalex, + 12,513

7. Cameron Beaubier, Kalex, + 12,849

8. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 13,314

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,703

10. Albert Arenas, Kalex, + 14,748

11. Bo Bendsyneyder, Kalex, + 15,141

12. Jorge Navarro, Kalex, + 15,425

13. Filip Salac, Kalex, + 17,254

14. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 18,069

15. Mattia Pasini, + 18,750

Moto2-Fahrer-WM nach 8 von 20 Grand Prix:

1. Vietti 108 Punkte. 2. Ogura 108. 3. Canet 89. 4. Roberts 86. 5. Arbolino 83. 6. A. Fernandez 80. 7. Schrötter 64. 8. Chantra 61. 9. Navarro 56. 10. Acosta 45. 11. Dixon 42. 12. Bendsneyder 41. 13. Beaubier. 38. 14. Lowes 35. 15. Arenas 35. 16. Alcoba 31. 17. Gonzalez 21. 18. Aldeguier 20. 19. Baltus 15. 20. Manzi 9. 21. Lopez 8. 22. Salaz 8. 23. Fenati 7. 24. Rodrigo 6. 25. Zaccone 6. 26. Dalla Porta 5. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 200 Punkte. 2. Boscoscuro 28. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 169 Punkte. 2. Flexbox HP40, 145. 3. Red Bull KTM Ajo 125. 4. Elf Marc VDS Racing 118. 5. Mooney VR46 Racing 108. 6. Liqui Moly Intact GP 95. 7. Italtrans Racing 91. 8. Inde GASGAS Aspar 77. 9. Pertamina Mandalika SAG 47. 10. American Racing 41. 11. MB Conveyors Speed up 35. 12. Yamaha VR46 Master Camp 34. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 14. 15. MV Agusta Forward 5.