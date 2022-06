Marcel Schrötter (Kalex): «Ich musste es versuchen»

Marcel Schrötter am Boden in Kurve 5

Der deutsche Moto2-Fahrer Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) hat seinen Assen-Ausrutscher am Sonntag in Führung liegend rasch verdaut.

Marcel Schrötter zeigte am Sonntag im Moto2-Rennen von Assen eine sehr beeindruckende Vorstellung. Der Bayer aus dem Team Liqui Moly IntactGP aus Memmingen wetzte von Startplatz 10 als Fünfter aus der ersten Runde zurück, wenig später war er dann Zweiter.

In Runde 8 übernahm Schrötter am Ende der Gegengeraden die Führung von Alonso Lopez (Boscoscuro). Der 29-Jährige führte das Rennen dann drei Runden lang souverän an, ehe er in Umlauf 12 im langsamen 180-Grad-Bogen in Sektor 1 ausrutschte.

«Ich musste es versuchen», erklärt Schrötter nach dem Rennen. «Es kam mir teilweise vor, als würden die anderen Fahrer nicht pushen. Ich habe mich gut gefühlt. Ich hatte das Gefühl und die Pace heute. Ich habe mich schneller gefühlt. Wir mussten es versuchen, wir können nicht immer nur hinterher fahren und hoffen.»

Der Pflugdorfer weiß: «Es wäre viel möglich gewesen. Alleine das Rennen ein paar Runden lang anzuführen ist ganz, ganz wichtig. Es war schon schwierig, die Truppe bei so einer schnellen Piste anzuführen. Aber so lange ich vorne bin, kann in der Theorie weniger passieren. Aber an der Stelle hat man bei extrem wenig Tempo sehr viel Schräglage. Solche Stürze passieren. Mir ist das Wochenende über nichts passiert, jetzt leider im Rennen. Die Enttäuschung ist wahnsinnig groß.»

Schrötter kann seinen Fauxpas aber bereits mit einem Lächeln abhaken: «Wir müssen das jetzt in die Pause mitnehmen und noch stärker zurückkommen. Wenn man im Qualifying nur zweieinhalb Zehntel zurück ist, dann ist man ja nicht langsam. Ich habe das Gefühl, da ist noch mehr.»

Ergebnis Moto2, Assen (26. Juni):

1. Augusto Fernandez ,Kalex, 26 Rdn

2. Ai Ogura, Kalex, + 0,660 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 0,725

4. Celestino Vietti, Kalex, + 0,758

5. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,485

6. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 5,417

7. Tony Arbolino, Kalex, + 5,533

8. Joe Roberts, Kalex, + 7,396

9. Manuel Gonzalez, Kalex, + 7,589

10. Filip Salac, Kalex, + 7,691

11. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 9,322

12. Jorge Navarro, Kalex, + 15,028

13. Somkiat Chantra, Kalex, + 17,443

14. Jeremy Alcoba, Kalex, + 19,188

15. Barry Baltus, Kalex, + 19,256



– Marcel Schrötter, Kalex, ausgeschieden

Fahrer-WM Stand nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Vietti 146 Punkte. 2. A. Fernandez 146. 3. Ogura 145. 4. Canet 116. 5. Arbolino 104. 6. Roberts 97. 7. Schrötter 88. 8. Dixon 76. 9. Acosta 75. 10. Chantra 69. 11. Navarro 66. 12. Bendsneyder 55. 13. Lowes 51. 14. Arenas 45. 15. Beaubier 40. 16. Gonzalez 39. 17. Aldeguer 37. 18. Lopez 35. 19. Alcoba 33. 20. Baltus 16. 21. Salac 14. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 275 Punkte. 2. Boscoscuro 57. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 221 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 214. 3. Flexbox HP40 178. 4. Elf Marc VDS Racing 155. 5. Mooney VR46 Racing 146. 6. Inde GASGAS Aspar Team 121. 7. Liqui Moly Intact GP Team 121. 8. Italtrans Racing 107. 9. MB Conveyors Speed up 79. 10. Pertamina Mandalika SAG 61. 11. Yamaha VR46 Master Camp 52. 12. American Racing 43. 13. Gresini Racing 20. 14. RW Racing GP 16. 15. MV Agusta Forward 5.