Silverstone: Fernández mit Hattrick, Schrötter stürzt

Augusto Fernández feiert in Silverstone seinen dritten Sieg in Folge vor Alonso Lopez

Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) feierte beim Silverstone-GP seinen dritten Moto2-Sieg in Folge und übernahm damit die WM-Führung. Boscoscuro-Pilot Alonso Lopez wurde sensationeller Zweiter, Schrötter stürzte.

Augusto Fernández erkämpfte sich am Samstag in Silverstone die Pole-Position. Damit durfte der Fahrer des Red Bull KTM Ajo Teams zum zweiten Mal in seiner Moto2-Karriere vom ersten Startplatz losfahren. Hinter dem Spanier komplettierten Joe Roberts (Italtrans) und Ai Ogura (Honda Team Asia) Reihe 1. Marcel Schrötter vom deutschen Liqui Moly Intact GP Team hatte mit Startposition 9 eine solide Ausgangslage. WM-Leader Celestino Vietti startete derweilen mit einem Handicap ins zwölfte Saisonrennen, dem Italiener aus dem Mooney VR46 Team wurde von den Stewards eine Long-Lap-Strafe aufgebrummt, nachdem er sich im FP2 bei den Startübungen vor seine wartenden Mitstreiter gestellt hatte.

Bei 23 Grad Außentemperatur standen 18 Runden auf der 5,9 km langen Piste auf dem Plan. Den besten Start in den Silverstone-GP erwischte Roberts, er führte das 29-Mann starke Fahrerfeld in Kurve 1 an. Auf Platz 2 und 3 reihten sich Fernández und Ogura ein. WM-Leader Vietti fiel derweilen bis auf Position 8 zurück, Schrötter reihte sich fünf Positionen dahinter als 13. ein.

Am Ende der ersten Runde hatte Ogura die Spitze übernommen, dahinter war Alonso Lopez (Boscoscuro) auf die zweite Position vorgeprescht. Nach drei Runden führte Lopez vor Ogura, Roberts und Fernández. Aron Canet, und Albert Arenas komplettierten die Top-6. Vietti, inzwischen nur noch Neunter, absolvierte in Runde 4 seine Strafrunde und büßte dadurch drei weitere Plätze ein.

Das erste Sturzopfer wurde in Kurve 13 mit Zonta Van Den Goorbergh vermeldet. Eine Runde später erwischte es auch Cameron Beaubier (American Racing) in Kurve 9. Beide Kalex-Piloten blieben unverletzt. In Runde 7 hatte sich Lopez ein Polster von einer halben Sekunde Vorsprung verschafft, während Canet, Ogura und Fernández hinter ihm um die verbleibenden Podestplätze kämpften. Schrötter umrundete den Silverstone Circuit derweilen auf Position 15.

In Runde 9 musste Marcos Ramirez seine MV Agustua aufgrund eines technischen Defekts am Streckenrand abstellen. Zur Rennmitte kam Lokalmatador Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) immer besser in Fahrt und brachte sich als Fünfter in den Kampf ums Podest ein. Die Top-10 zur Halbzeit: Lopez, Canet, Fernández, Ogura, Dixon, Arenas, Roberts, Tony Arbolino (Marc VDS), Vietti und Manuel Gonzalez (Yamaha VR46 Master Camp Team).

Im elften Umlauf verabschiedete sich Arenas mit einem Sturz in Kurve 4 aus dem Rennen. Fünf Runden vor Schluss konnte sich Fernández von seinen Verfolgern frei fahren und machte Jagd auf Lopez. Dahinter wechselten im Kampf um Platz 3 Canet, Dixon und Ogura ständig die Positionen. In der vorletzten Runde musste Marcel Schrötter in Kurve 13 zu Boden, der Bayer war zu dem Zeitpunkt im Kampf um Platz 12 unterwegs. Lopez verteidigte sich derweilen tapfer gegen die Angriffe seines spanischen Landsmannes Fernández, musste sich im Ziel jedoch um 0,070 sec geschlagen geben.

Für Fernández war es nach dem Sachsenring und Assen sein dritter Sieg in Folge, womit er die WM-Führung übernahm. Den letzten Podestplatz feierte vor heimischer Kulisse der Brite Jake Dixon. Ogura, Canet und Vietti komplettierten die Top-6.

Ergebnis Moto2, Silverstone (7. August):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 18 Rdn.

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,070 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,662

4. Ogura, Kalex, + 1,741

5. Canet, Kalex, + 1,946

6. Vietti, Kalex, + 5,440

7. Roberts, Kalex, + 7,528

8. Navarro, Kalex, + 10,647

9. Salac, Kalex, + 11,646

10. Bendsneyder, Kalex, + 12,259

11. Gonzalez, Kalex, + 14,040

12. Arbolino, Kalex, + 14,802

13. Chantra, Kalex, + 16,098

14. Alcoba, Kalex, + 17,285

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 19,253



Ferner:

Schrötter, Sturz



Fahrer-WM Stand nach 12 von 20 Grand Prix:

1. A. Fernandez 171 Punkte. 2. Ogura 158. 3. Vietti 156. 4. Canet 127. 5. Arbolino 108. 6. Roberts 106. 7. Dixon 92. 8. Schrötter 88. 9. Acosta 75. 10. Chantra 72. 11. Navarro 70. 12. Bendsneyder 61. 13. Lopez 55. 14. Lowes 51. 15. Arenas 45. 16. Gonzalez 44. 17. Beaubier 40. 18. Aldeguer 38 19. Alcoba 35. 20. Salac 21. 21. Baltus 16. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 300 Punkte. 2. Boscoscuro 77. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 246 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 230. 3. Flexbox HP40 197. 4. Elf Marc VDS Racing 159. 5. Mooney VR46 Racing 156. 6. GASGAS Aspar Team 137. 7. Liqui Moly Intact GP Team 123. 8. Italtrans Racing 116. 9. CAG Speed up 100. 10. Pertamina Mandalika SAG 67. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 43. 13. Gresini Racing 27. 14. RW Racing GP 16. 15. MV Agusta Forward 5.