Silverstone: Zweite Moto2-Pole von Augusto Fernández 06.08.2022 - 17:02 Von Tim Althof

Marcel Schrötter wurde Neunter
Augusto Fernández eilte in Silverstone zur ersten Pole in diesem Jahr

Augusto Fernández fuhr am Samstag in Silverstone zur Pole-Position in der Moto2-Klasse. Hinter dem Spanier vom Team Red Bull KTM Ajo landeten Joe Roberts und Ai Ogura auf den Plätzen 2 & 3. Marcel Schrötter in Reihe 3.