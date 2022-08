Roberto Rolfo: Fürs Tessiner TV wieder im GP-Paddock

Der Italiener Roberto Rolfo ist zurück im GP-Geschäft: Er kommentiert sporadisch für das Tessiner Fernsehen RSI. Dazu fährt er in der Langstrecken-WM eine Yamaha.

Ein Wiedersehen mit dem ehemaligen GP-Piloten Roberto Rolfo gab es zuletzt im MotoGP-Fahrerlager. Der seit 20 Jahren in Lugano im schweizerischen Tessin wohnhafte Italiener hilft jetzt sporadisch beim Tessiner Fernsehen Radiotelevisione Svizzera (RSI) als TV-Experte und Partner von Kommentator Elias Bernasconi bei den Motorrad-Grand Prix aus.

Der ehemalige 250-ccm- und MotoGP-GP-Pilot ist nach dem Ende seiner GP-Karriere in die Supersport- und Superbike-WM umgestiegen. In der 600-ccm-Klasse hat er vier Podestplätze erreicht und einen Laufsieg auf der MV Agusta. Inzwischen ist der 42-jährige Routinier in der Langstrecken-Szene gelandet, er fährt bei OG Motorsports by Sarazin in der Stock-Klasse eine Yamaha.

«Ich habe auch in der Vergangenheit in Italien schon manchmal als Co-Kommentator ausgeholfen, allerdings beim italienischen Fernsehen», schilderte Robby Rolfo. «Das ist eine Aufgabe, die mir Spaß macht. Ich kenne ja genug Leute im Fahrerlager bei den Teams, unterhalte mich auch mit den Rennfahrern und Technikern und sammle Informationen.»

Der begeisterte Radrennfahrer Rolfo trifft sich im Tessin auch manchmal mit Jorge Lorenzo zum gemeinsamen Radtraining; auch der Spanier ist inzwischen fürs Fernsehen tätig.

«Aber ich weiß nicht, ob ich bei RSI in diesem Jahr noch einmal aushelfen darf, wir haben bisher nichts vereinbart», erzählte der topfitte Wahl-Tessiner. Denn der Aragón-GP (17./18. September) kollidiert zum Beispiel mit dem 24-h-Rennen Bol d'Or auf dem Circuit Paul Ricard.

Rolfo feierte in der 250er-WM zwischen 2003 und 2010 vier GP-Siege auf Honda und Aprilia. Er beendete die WM 2001 an vierter Stelle, dann folgen die Gesamtränge 3, 2 und 8. Zuletzt holte er 2014 noch zwei Moto2-WM-Punkte auf Suter.