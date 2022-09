Yamaha Master Camp Team: Fahrerwahl noch offen

Das neue Yamaha VR46 Master Camp Team hat in der Moto2-WM mit Manuel Gonzalez und Keminth Kubo bisher keine Top-Ergebnisse erreicht. Wer 2023 in diesem Team fährt, soll sich in Misano entscheiden.

Yamaha führt zwar weiterhin mit Fabio Quartararo klar in der MotoGP-Weltmeisterschaft. Aber das japanische Werksteam sieht sich auch mit einigen Problemen konfrontiert: Außer dem Franzosen kommt kein Fahrer für Spitzenplätze in Frage, der entlassene Maverick Viñales hingegen hat bei den letzten drei Rennen für Aprilia zwei Podestplätze errungen. Dazu wird Yamaha nach der Saison 2022 erstmals seit Jahrzehnten kein Kundenteam in der Königsklasse haben, denn das WithU-RNF-Team hat sich für zwei Jahre mit Aprilia Racing verbündet.

Yamaha Motor Racing wird aber das für 2022 gegründete neue Yamaha VR46 Master Camp Team in der Moto2 weiterführen, obwohl dort Talente für die MotoGP und für das Yamaha-Kundenteam gefördert und aufgebaut werden sollen, In diesem Jahr sind dort der Spanier Manuel Gonzalez und der Thailänder Keminth Kubo beschäftigt.

«Wir verfolgen mit dem Master Camp Team nicht das vorrangige Ziel, MotoGP-Fahrer zu finden», er klärte Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «In erster Linie ist es unsere Absicht, mit diesen Projekt Yamaha-Talente zu fördern, besonders aus der asiatischen Region. Das war das ursprüngliche Ziel dieses Projekts. Wenn uns dieses Team auch hilft, Talente für die MotoGP zu finden, ist das ein willkommener Nebeneffekt.»

«Wenn du dir das MotoGP-Konzept von KTM anschaust, so verfolgt dieses Programm einen viel klareren Pfad, der vom Rookies-Cup über die Moto3 und Moto2 schnurstracks bis zur MotoGP führt», hält Jarvis fest. «Unser Projekt wird nicht von der Yamaha Motorsports Development Division betrieben, sondern von der Motorsports Strategy Division. Sie haben eine andere Perspektive als wir. Mit der Motorsports Development-Abteilung haben wir das klare Ziel, die MotoGP-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Unsere Motorsports Strategy Division hat hingegen die Aufgabe und das Ziel, den Yamaha-Motorsport auf der ganzen Welt zu entwickeln. Sie promoten diesen Aspekt unseres Sports auf globaler Ebene.»

Yamaha wird also in der Moto2 das Yamaha VR46 Master Camp Team auch 2023 fortführen, das von Rossis VR46-Truppe betrieben und von Yamaha bezahlt wird. Gonzalez liegt in der WM aktuell an 16., Position, Kubo ist mit vier Punkten WM-28.

«Die Auswahl der Fahrer für 2023 ist noch nicht abgeschlossen, aber die Entscheidung sollte beim Misano-GP fallen», sagt Lin Jarvis. «Wir haben mit VR46 ein Drei-Jahres-Programm vereinbart, zusammen mit Yamaha Japan.»

Manuel Gonzalez ist Spanier, kein Asiate, trotzdem bekam der letztjährige Supersport-WM-Laufsieger von Yamaha eine Moto2-Chance.

Jarvis: «Wir haben ja auch das weltweite ‚bLU cRU‘-Programm, das alle Märkte umfasst. Als das Moto2-Team neu gestartet wurde, hatten wir nicht genug Kandidaten aus der asiatischen Region. Da wir Gonzalez in Europa in unserem ‚bLU cRU‘-Programm hatten, hat er einen Platz in der Moto2-WM bekommen.»

Der Begriff «bLU cRU» ist ein misslungenes Wortspiel der Marketing-Leute. Es soll für «blue crew» (blaues Team) stehen, sorgt aber eher für Verwirrung und Kopfschütteln.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Ogura, Kalex, 25 Rdn in 39:30,070 min (=165,1 km/h)

2. Chantra, Kalex, + 0,173

3. Dixon, Kalex, + 7,854

4. Acosta, Kalex, + 7,960

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 8,037

6. Canet, Kalex, + 9,401

7. Lopez, Boscoscuro, + 12,995

8. Schrötter, Kalex, + 18,254

9. Arenas, Kalex, + 20,661

10. Alcoba, Kalex, + 22,227

11. Navarro, Kalex, + 23,443

12. Baltus, Kalex, + 25,793

13. Beaubier, Kalex, + 27,788

14. Roberts, Kalex, + 27,909

15. Bendsneyder, Kalex, + 28,347

Fahrer-WM Stand nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Ogura 183 Punkte. 2. Augusto Fernandez 182. 3. Vietti 156. 4. Canet 137. 5. Roberts 108. 6. Arbolino 108. 7. Dixon 108. 8. Schrötter 96. 9. Chantra 92. 10. Acosta 88. 11. Navarro 75. 12. Lopez 64. 13. Bendsneyder 62. 14. Arenas 52. 15. Lowes 51. 16. Gonzalez 44. 17. Beaubier 43. 18. Alcoba 41. 19. Aldeguer 38. 20. Salac 21. 21. Baltus 20. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 325 Punkte. 2. Boscoscuro 86. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 275 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 270. 3. Flexbox HP40 212. 4. GASGAS Team Aspar 160. 5. Elf Marc VDS Racing 159. 6. Mooney VR46 Racing 156. 7. Liqui Moly Intact GP Team 137. 8. Italtrans Racing 118. 9. CAG Speed up 109. 10. Pertamina Mandalika SAG 68. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 46. 13. Gresini Racing 27. 14. RW Racing GP 20. 15. MV Agusta Forward 5.