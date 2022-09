Misano FP1: Vietti vor Pasini, Schrötter weit zurück

Celestino Vietti startete das Moto2-Wochenende beim GP von San Marino in Misano mit der schnellsten Zeit im FP1. Hinter ihm fuhr sein Landsmann, Wildcard-Starter Mattia Pasini, auf Platz 2. Marcel Schrötter enttäuschte.

Obwohl die Wettervorhersage für den GP von San Marino nicht besonders gut war, präsentierte sich die Rennstrecke zumindest im ersten freien Training der Moto2-Klasse von ihrer besten Seite. Bei 25 Grad und Sonnenschein ging es für die Fahrer pünktlich um 10.55 Uhr (MESZ) in das FP1. Ai Ogura führt nach dem Rennen auf dem Red Bull Ring die Weltmeisterschaft mit einem Punkt Vorsprung auf Augusto Fernandez an, Celestino Vietti verlor hingegen durch seinen Rennsturz in Österreich wichtigen Boden.

Augusto Fernandez war nach sechs Minuten der erste Fahrer, der sein Moto2-Motorrad weggeschmissen hatte. Der Spanier stürzte in Kurve 1, er blieb unverletzt, aber sein Bike verhinderte eine Weiterfahrt, da es zu stark beschädigt wurde. Jeremy Alcoba stürzte kurz darauf in Kurve 10, konnte das Training aber direkt wieder aufnehmen.

Unterdessen führte Celestino Vietti nach zehn Minuten vor Wildcard-Fahrer Mattia Pasini und Bo Bendsneyder. Ogura belegte Rang 5, Marcel Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP-Team stand auf Platz 20. Simone Corsi (MV Agusta) stürzte in Kurve 14 nach 13 Minuten.

Zur Erinnerung: Die schnellsten 14 Fahrer der kombinierten Zeitenliste aus den drei freien Trainings qualifizieren sich direkt für das entscheidende Q2. Alle anderen Fahrer müssen durch Q1, wo die ersten 4 Fahrer ebenfalls noch in das zweite Qualifying springen.

Das Team Red Bull KTM Ajo reparierte die Kalex des gestürzten Augusto Fernandez blitzschnell, sodass der WM-Zweite 18 Minuten vor dem Ende wieder auf de 4,226 km lange Piste herausfahren konnte. Die Reihenfolge zu diesem Zeitpunkt: 1. Vietti. 2. Pasini. 3. Dixon. 4. Chantra. 5. Ogura. 6. Canet. 7. Baltus. 8. Arbolino.

Das Finale der ersten Session in Misano hatte es in sich. Eine Handvoll Fahrer setzte zu persönlichen Verbesserungen an. Unter ihnen Canet, Fernandez, Dixon und Ogura.

Letztendlich blieb Vietti aus dem Mooney VR46 Racing Team an der Spitze. Der Italiener fuhr eine Zeit von 1:36,573 Minuten. Zur Info: Der All-Time-Lap-Record stammt von Luca Marini aus dem Jahr 2020 – 1:35,271 min. Hinter Vietti landeten Pasini, Dixon, Canet und Augutso Fernandez. WM-Leader Ogura stand nach 40 Minuten auf Position 6, Marcel Schrötter beendete die Trainingseinheit nur auf Platz 20.

Ergebnis Moto2 FP1, Misano (2. September):

1. Vietti, Kalex, 1:36,573 min

2. Pasini, Kalex, + 0,095 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,143

4. Canet, Kalex, + 0,205

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,244

6. Ogura, Kalex, + 0,468

7. Arbolino, Kalex, + 0,678

8. Antonelli, Kalex, + 0,706

9. Bendsneyder, Kalex, + 0,746

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,748

11. Roberts, Kalex, + 0,779

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,827

13. Chantra, Kalex, + 0,828

14. Acosta, Kalex, + 0,847

15. Arenas, Kalex, + 0,942



Ferner:

20. Schrötter, Kalex, + 1,331

Moto3-Ergebnis FP1, Misano (2. September):

1. Foggia, Honda, 1:42,442 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,056 sec

3. Guevara, GASGAS, + 0,223

4. Tatay, CFMOTO, + 0,384

5. Moreira, KTM, + 0,421

6. Riccardo Rossi, Honda, + 0,535

7. Toba, KTM, + 0,564

8. Suzuki, Honda, + 0,573

9. Yamanaka, KTM, + 0,692

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,704



Ferner:

17. Garcia, GASGAS, + 1,086