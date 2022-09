Augusto Fernández: Nur noch zwei WM-Punkte Vorsprung

Für das Red Bull KTM Ajo-Team wird es noch ein spannendes Moto2-Saisonfinale, denn Augusto Fernández liegt vier Rennen vor dem Ende nur noch zwei Punkte in der Meisterschaft vorne.

Weil Augusto Fernández am Samstag in Motegi nur Startplatz 11 erreichte, wurde es kein leichtes Moto2-Rennen für den Kalex-Fahrer am Sonntag. Beim Japan-GP über 22 Runden musste der Spanier alles auf eine Karte setzen, um nach vorne zu kommen. Doch Fernández hatte das Risiko kalkuliert, so ließ er seinem Hauptrivalen Ai Ogura am Ende den Vortritt.

Vor dem Thailand-GP am Wochenende in Buriram liegt Fernández nur noch zwei WM-Punkte vor Ogura. «Ich bin sehr glücklich mit diesem zweiten Platz. Ich musste vom Start weg sehr viel Druck machen, ohne zu viel Risiko zu gehen, denn Fehler durfte ich keine machen», betonte der spanische Moto2-Pilot. «Ich habe es geschafft, an die Spitze zu kommen und eine gute Pace zu fahren.»

«Es war wichtig, dieses Ergebnis zu erzielen, um Punkte im Titelkampf zu erzielen. Wir sind gespannt, wie es in Thailand funktionieren wird, aber wir geben auf jeden Fall 100 Prozent vom ersten Moment an», sagte der zukünftige GASGAS-MotoGP-Pilot zum Abschluss.

Teamkollege Pedro Acosta war erstmals in Motegi unterwegs, da durch die Corona-Pandemie seit 2019 kein Japan-GP mehr stattgefunden hatte. Nach Platz 18 in der Qualifikation wurde er siebter im Rennen am Sonntag. «Es war ein guter Tag, an dem wir sehr viel gelernt haben», so der Aragón-GP-Sieger.

«Wir wussten zunächst nicht, wie wir uns an die Situation anpassen sollten – ganz besonders zur Mitte des Rennens. Es war sehr wichtig, hier zu fahren, denn es war eine neue Rennstrecke für mich. Wir sind am Ende in den Top-10 gelandet, das ist ein gutes Ergebnis», betonte der 18-jährige Acosta. «Wir fokussieren uns jetzt auf Thailand.»

Moto2-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Ogura, Kalex, 22 Rdn in 40:56,269 min (= 154,8 km/h)

2. Augusto Fernández, Kalex, + 1,192 sec

3. Alonso López, Boscoscuro, + 7,168

4. Dixon, Kalex, + 7,597

5. Chantra, Kalex, + 12,255

6. Arbolino, Kalex, + 14,189

7. Acosta, Kalex, + 14,520

8. Arenas, Kalex, + 18,410

9. Bendsneyder, Kalex, + 20,398

10. Salac, Kalex, + 23,140

11. Beaubier, Kalex, + 23,604

12. Roberts, Kalex, + 23,733

13. Schrötter, Kalex, + 24,171

14. Baltus, Kalex, + 33,795

15. Dalla Porta, Kalex, + 35,548

Fahrer-WM Stand nach 16 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernandez 234 Punkte. 2. Ogura 232. 3. Canet 177. 4. Vietti 162. 5. Arbolino 138. 6. Acosta 132. 7. Roberts 126. 8. Dixon 121. 9. Chantra 120. 10. Lopez 105. 11. Schrötter 104. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 74. 14. Arenas 73. 15. Beaubier 55. 16. Lowes 51. 17. Aldeguer 48. 18. Alcoba 47. 19. Gonzalez 44. 20. Baltus 28. 21. Salac 27. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Fenati 7. 26. Rodrigo 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 395 Punkte. 2. Boscoscuro 137. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 366 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 352. 3. Flexbox HP40 260. 4. GASGAS Team Aspar 194. 5. Elf Marc VDS Racing 189. 6. Mooney VR46 Racing 162. 7. EGO+ Speed up 160. 8. Liqui Moly Intact GP Team 151. 9. Italtrans Racing 141. 10. Pertamina Mandalika SAG 80. 11. American Racing 58. 12. Yamaha VR46 Master Camp 57. 13. Gresini Racing 36. 14. RW Racing GP 28. 15. MV Agusta Forward 5.