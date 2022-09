Motegi: Ai Ogura bleibt mit Heimsieg im WM-Rennen

Für Ai Ogura wurde es ein perfekter Renntag in Motegi. Der Kalex-Fahrer triumphierte vor heimischem Publikum vor Augusto Fernández und Alonso López. Marcel Schrötter fuhr auf Position 13 ins Ziel.

Die Sonne sorgte dafür, dass der Renntag für die Moto2-Fahrer auf dem Mobility Resort Motegi unter besten Bedingungen stattfand. Aron Canet holte sich am Samstag die Pole-Position vor Fermin Aldeguer und Jake Dixon. Marcel Schrötter musste den Japan-GP auf Platz 21 aufnehmen.

Fermin Aledguer erwischt den besten Start, doch Aron Canet konterte gleich in der ersten Kurve. Beide setzten sich in der Folge leicht vom Feld ab. Somkiat Chantra übernahm den dritten Platz. WM-Leader Augusto Fernández verbesserte sich von Platz 11 kommend auf die neunte Position.

Am Ende von Runde 3 stürzte Aldeguer, der bis dahin ein starkes Rennen auf Platz 2 fuhr. Marcel Schrötter lag in Runde 4 von 22 auf Platz 14. Dann stürzte Aron Canet, der mittlerweile 1,7 Sekunden Vorsprung auf Platz 2 hatte.

Chantra führte also plötzlich das Rennen an, auf Platz 2 lag Tony Arbolino, dritter war Alonso López. Auch Ai Ogura gehörte noch der Spitzengruppe an. Dixon auf Platz 5, Sechster Fernández.

In Runde 6 stürzte Alessandro Zaccone aus dem Rennen. An der Spitze übernahm Alonso López unterdessen die Führung. Ogura, Chantra und Arbolino folgten am Ende von Runde 7 auf den ersten Plätzen. Celestino Vietti schied in Runde 8 aus dem Rennen aus, nachdem er in Kurve 1 über das Vorderrad rutschte. Auch Simone Corsi schied vorzeitig aus.

Fernández erreichte 14 Runden vor Schluss die Spitzengruppe. Bereits eine Runde später kämpfte er sich an Chantra vorbei auf Rang 4. Der Spanier vom Team Red Bull KTM Ajo war der schnellste Mann im Feld. In Runde 12 kämpfte er sich bereits vorbei an Arbolino für Platz 3. Die Top-3 zehn Runden vor dem Fallen der Zielflagge waren López, Ogura und Fernández. Jake Dixon auf Platz 4 war bereits knapp zwei Sekunden zurück.

Ogura setzte sich anschließend leicht von López ab, der sich hart gegen Fernández wehrte. Als der WM-Leader an López vorbei war, hatte Ogura bereits 1,7 Sekunden Vorsprung. Aron Canet stürzte in Kurve 1 ein zweites Mal – er fuhr auf dem 24. und letzten Platz. Auch Niccolo Antonelli stürzte mit seiner Kalex.

Ogura und Fernández fuhren in Runde 18 beide die persönlich besten Runden. Fernández legte sogar die schnellste Rennrunde hin, womit beide fast eine Sekunde schneller waren als alle anderen Fahrer. Der Japaner führte 1,8 Sekunden vor Fernández.

In der drittletzten Runde erwischte es Jorge Navarro. Der Spanier stürzte in Kurve 9 auf Platz 10 liegend. Auch Jeremy Alcoba stürzte noch in der letzten Runde. Ogura triumphierte am Ende 1,1 Sekunden vor Fernández und Alonso López. Für Ogura ist es der dritte Saisonsieg nach den Rennen in Jerez und Spielberg. Übrigens: Sein Teamchef Hiroshi Aoyama gewann 2006 in Motegi in der 250er-Klasse ebenfalls sein Heimrennen – auf KTM. Marcel Schrötter kam als 13. ins Ziel.

Moto2-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Ogura, Kalex, 22 Rdn in 40:56,269 min (= 154,8 km/h)

2. Augusto Fernández, Kalex, + 1,192

3. Alonso López, Boscoscuro, + 7,168

4. Dixon, Kalex, + 7,597

5. Chantra, Kalex, + 12,255

6. Arbolino, Kalex, + 14,189

7. Acosta, Kalex, + 14,520

8. Arenas, Kalex, + 18,410

9. Bendsneyder, Kalex, + 20,398

10. Salac, Kalex, + 23,140

11. Beaubier, Kalex, + 23,604

12. Roberts, Kalex, + 23,733

13. Schrötter, Kalex, + 24,171

14. Baltus, Kalex, + 33,795

15. Dalla Porta, Kalex, + 35,548

Fahrer-WM Stand nach 16 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernandez 234 Punkte. 2. Ogura 232. 3. Canet 177. 4. Vietti 162. 5. Arbolino 138. 6. Acosta 132. 7. Roberts 126. 8. Dixon 121. 9. Chantra 120. 10. Lopez 105. 11. Schrötter 104. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 74. 14. Arenas 73. 15. Beaubier 55. 16. Lowes 51. 17. Aldeguer 48. 18. Alcoba 47. 19. Gonzalez 44. 20. Baltus 28. 21. Salac 27. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Fenati 7. 26. Rodrigo 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 395 Punkte. 2. Boscoscuro 137. 3. MV Agusta 5.