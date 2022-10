Rote Flagge in Buriram: Wetter sorgt für Chaos

Das Moto2-Rennen in Buriram wurde am Sonntag zum Krimi. Kurz vor dem Start begann es zu regnen, das Rennen entwickelte sich daraufhin zu einem Kraftakt für die Fahrer. Dann folgte eine rote Flagge.

Somkiat Chantra erkämpfte sich am Samstag auf dem Thai International Circuit die erste Pole-Position seiner Karriere. Der 23-Jährige begeisterte seine heimischen Fans mit einer perfekten Runde, am Sonntag möchte er im Rennen über 24 Runden ebenfalls glänzen. Doch hinter ihm komplettieren Tony Arbolino und Teamkollege Ai Ogura die erste Startreihe. Oguras WM-Kontrahent Augusto Fernández musste sich am Samstag mit Platz 8 zufriedengeben. Marcel Schrötter gelang nur Startplatz 22.

Bei 26 Grad Außentemperatur sollte es um 13.20 Ortszeit in das 17. Moto2-Rennen der Saison gehen. Zehn Minuten vor dem Start begann es leicht zu regnen in Buriram, kurz vor der Aufwärmrunde wurde dann das «rain on grid procedure» ausgerufen, weil der Regen stärker wurde. Die Teams gingen also zurück zu den Fahrern auf die Startaufstellung, um auf Regen-Set-up umzustellen. Die Rennleitung kürzte die Distanz bereits zu diesem Zeitpunkt auf 2/3 der ursprünglichen Länge: 16 Runden.

Weil die Mechaniker bei Albert Arenas (GASGAS Aspar Team), Manuel Gonzalez (Yamaha VR46 Master Camp) und Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing) nicht rechtzeitig mit dem Umrüsten des Bikes fertig wurden, mussten sie die Aufwärmrunde aus der Boxengasse in Angriff nehmen. Damit mussten sie das Rennen, dass nun als «wet race» gestartet wurde, von hinten aufnehmen.

Somkiat Chantra gewann den Start bei seinem Heimrennen. Hinter ihm tauchte Cameron Beaubier auf Platz 2 auf, dann stürzte er in Kurve 5. Nach der ersten Runde führte Chantra vor Alonso López und Aron Canet. Ai Ogura fiel auf Platz 6 zurück.

Während der Regen stärker wurde, stürzte Fermin Aldeguer in Kurve 1. Dann stürzte Chantra in Kurve 4 in Führung liegend. Nach Runde 2 lag López vor Canet und Jake Dixon in Führung, Marcel Schrötter fuhr auf Position 17. An der Spitze entwickelte sich ein enger Zweikampf zwischen Canet und López. Dahinter fuhren Dixon und Salac um Platz 3, während weiterhin starker Regen auf den Chang International Circuit traf.

Jeremy Alcoba stürzte in Runde 4, López fiel von Platz 1 auf 4 zurück. Ogura in Runde 5 auf Platz 6, Augusto Fernández Achter. Wenig später übernahm Salac die Führung. Auch Arbolino wurde schneller, in Runde s7 überholte er Aron Canet. Neun Runden vor dem Fallen der Zielflagge führte Salac eine Sekunde vor Arbolino, Canet, Dixon und López. Ogura war Sechster, WM-Leader Fernández drei Sekunden hinter dem Japaner auf Position 7. Schrötter fuhr auf Platz 15.

Zur Halbzeit wurde das Rennen mit der roten Flagge gestoppt, weil zu viel Wasser auf der Strecke stand. Filip Salac auf Platz 2 war der Erste, der die Hand hob, die Rennleitung entschied sich daraufhin für eine Unterbrechung. Das Rennen soll über fünf Runden neu gestartet werden – die Startaufstellung basiert auf den Stand zum Zeitpunkt des Abbruchs: 1. Arbolino. 2. Salac. 3. Canet. 4. Dixon. 5. López. 6. Ogura.

Das Rennen über fünf Runden sollte um 9.05 Uhr (MESZ) wieder aufgenommen werden. Dann kam der nächste Regenschauer, sodass der Start erneut verschoben wurde.

Update: Mit dem «quick re-start procedere» soll um 9.20 Uhr (MESZ) der Neustart in die Wege geleitet werden: Eine Rennen über fünf Runden – es gibt die volle Punkteverteilung.

Doch nach der Besichtigungsrunde wurde bereits wieder die rote Flagge gezeigt. Der Start wurde abgebrochen, weil der Regen wieder stärker wurde. Hier gibt es das Rennergebnis.