Marcel Schrötter (15.): «Müssen in die Spur finden»

Moto2-Fahrer Marcel Schrötter wurde beim GP in Thailand auf Platz 15 gewertet, nachdem das Rennen in Buriram unterbrochen und am Ende abgebrochen werden musste.

Marcel Schrötter aus dem Team Liqui Moly Intact GP begann den Moto2-GP auf dem Chang International Circuit auf Position 22. nach einem guten Start in das Regenrennen fand sich der Deutsche gleich in der Nähe der Top-15 wieder. Als das Rennen nach acht Runden wegen zu starken Regenfällen abgebrochen wurde, befand sich der Kalex-Fahrer auf Platz 15.

Nach zwei erfolglosen Versuchen, das Rennen wieder aufzunehmen, entschied sich die Rennleitung zum vorzeitigen Ende, sodass halbe Punkte vergeben wurden. Der ehemalige Teamkollege des Bayern, Tony Arbolino, wurde als Sieger gefeiert, Schrötter bekam einen halben Punkt für Position 15.

Ziemlich chaotisch, oder? «Chaotisch beschreibt es gut. Es ging bei uns in der Box schon los, als plötzlich mein Stiefel kaputt war. Ich musste also so in die Startaufstellung fahren. Auch am Trinksystem stimmte etwas nicht. Es ging wirklich chaotisch los, das Wetter knüpfte daran dann an», berichtete Schrötter nach dem Rennen. «Es ist immer interessant, wie jeder damit umgeht, wenn Unruhe reinkommt.»

«Ich hatte nichts gegen ein Regenrennen, aber meiner Meinung nach hätte man viel früher abbrechen müssen. Gewisse Stellen, gerade die lange Gerade, waren sehr gefährlich zu befahren», stellte der 29-Jährige klar. «Mir drehte im fünften und sechsten Gang das Hinterrad durch. Es war einige Runden sehr grenzwertig.»

Schrötter weiter: «Beim Start hatte ich viel gut gemacht, leider auch im Anschluss direkt wieder viel verloren. In der Kürze der Zeit konnten wir das Motorrad nicht auf Regen umbauen. Das Gefühl im Nassen war sehr schwierig, ich habe kein Feedback vom Bike erhalten. Beim Aquaplaning war ich einige Male neben der Strecke, dabei habe ich viele Positionen verloren.»

«Im Anschluss konnte ich mich Stück für Stück nach vorne arbeiten, weil ich schneller war als die Gruppe vor mir. Der Grat zwischen nicht Stürzen und noch mehr riskieren war extrem klein – besonders wenn man nichts vom Motorrad spürt», hielt der Kalex-Fahrer fest.

Gerne wäre Schrötter noch mal gefahren, aber die Bedingungen und der Zeitplan machte es nicht möglich. «Ich hätte mich auf einen Neustart gefreut, denn wir hätten dann ein Regen-Set-up gehabt und die Ausgangslage wäre mit Platz 15 besser gewesen. Starts im Regen funktionieren bei mir sehr gut. Schade, denn die Top-10 wären drin gewesen. Es war am Ende ein sehr schwieriges Wochenende, immerhin konnte ich einen halben Punkt mitnehmen.»

«Wir müssen jetzt wieder in die Spur finden und schneller werden», machte er sich Mut. «Ich bin nicht gestürzt, das ist okay. Wir machen jetzt eine Woche Pause, haben etwas Spaß in Australien. Ich freue mich auf die Zeit bei Jack, danach möchte ich wieder angreifen. Danke an alle, die das mit mir mitmachen. Es ist alles sehr zäh aktuell. Ganz besonders schwer ist es für mich im Moment, denn man denk schon viel nach. Aber wir geben nicht auf.»

Ergebnis Moto2, Buriram (2. Oktober):

1. Arbolino, Kalex, 8 Rdn in 15:10,854 min (= 143,9 km/h)

2. Salac, Kalex, + 0,251 sec

3. Canet, Kalex, + 3,112

4. Dixon, Kalex, + 3,268

5. López, Boscoscuro, + 4,137

6. Ogura, Kalex, + 5,715

7. Augusto Fernández, Kalex, + 9,862

8. Roberts, Kalex, + 1 Runde

9. Kubo, Kalex, + 1 Runde

10. Vietti, Kalex, + 1 Runde

11. Kelly, Kalex, + 1 Runde

12. Baltus, Kalex, + 1 Runde

13. Hada, Kalex, + 1 Runde

14. Arenas, Kalex, + 1 Runde

15. Schrötter, Kalex, + 1 Runde

Moto2-Fahrer-WM, Stand nach 17 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernandez 238,5 Punkte. 2. Ogura 237. 3. Canet 185. 4. Vietti 165. 5. Arbolino 150,5. 6. Acosta 132. 7. Roberts 130. 8. Dixon 127,5. 9. Chantra 120. 10. Lopez 110,5. 11. Schrötter 104,5. 12. Navarro 83. 13. Arenas 74. 14. Bendsneyder 74. 15. Beaubier 55. 16. Lowes 51. 17. Aldeguer 48. 18. Alcoba 47. 19. Gonzalez 44. 20. Salac 37. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7.5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 1,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 407,5 Punkte. 2. Boscoscuro 142,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 370,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 357. 3. Flexbox HP40 268. 4. Elf Marc VDS Racing 201,5. 5. GASGAS Team Aspar 201,5. 6. EGO+ Speed up 165,5. 7.Mooney VR46 Racing 165. 8. Liqui Moly Intact GP Team 151,5 . 9. Italtrans Racing 145. 10. Pertamina Mandalika SAG 801,5. 11. American Racing 60,5. 12. Yamaha VR46 Master Camp 60,5. 13. Gresini Racing 46. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.