Augusto Fernández: Glücklich trotz Schadensbegrenzung

Pedro Acosta holte in Buriram keine WM-Punkte

Moto2-WM-Leader Augusto Fernández fuhr im Rennen in Thailand wichtige Zähler für die Meisterschaft ein. Der Spanier betrieb Schadensbegrenzung, obwohl er hinter seinen Hauptrivalen Ai Ogura blieb.

Mit zwei Punkten Vorsprung kam Red Bull KTM Ajo-Fahrer Augusto Fernández zum 17. GP-Wochenende nach Buriram, Thailand. Der Spanier, der in diesem Jahr bereits vier Moto2-Läufe gewinnen konnte, qualifizierte sich am Samstag auf dem 4,5 km langen Kurs in Thailand für Startplatz 8.

Weil vor dem Rennen über 24 Runden die ersten großen Regenschauer am Chang International Circuit ankamen, wurde das Rennen schon vor dem Start auf 16 Runden verkürzt. Fernández gelang es, im Rennen schnell Vertrauen zu seiner Kalex zu finden. Auch wenn es nicht nach ganz vorne reichen sollte, so verlor der 25-Jährige nur einen halben WM-Punkt auf Ai Ogura, denn das Rennen wurde nach acht Runden abgebrochen und die Protagonisten erhielten die halben Punkte.

«Es war sehr schwierig, dieses Rennen zu kontrollieren. Das Risiko, bei so intensivem Regen zu fahren, war sehr hoch», betonte Fernández im Nachhinein. «Die Sessions, die wir im Regen hatten, waren nicht schlecht, deshalb habe ich einfach versucht, so viele Punkte wie möglich zu erzielen und Stück für Stück Vertrauen zu gewinnen.»

Der WM-Führende fügte anschließend an: «Mit jeder Runde wurde ich etwas schneller, also betrieb ich Schadensbegrenzung in diesem Rennen. Dadurch bin ich mehr als glücklich mit dem Ergebnis, wenn man sich die Bedingungen vor Augen hält.»

Teamkollege Pedro Acosta, der von Startplatz 4 in das Rennen ging, tat sich mit den Bedingungen schwerer. Der spanische Moto2-Rookie kam am Ende nur auf Rang 16 ins Ziel – damit blieb er auch ohne WM-Punkte.

«Es war ein ziemlich verrücktes Rennen. Wir haben das Vertrauen langsam aufbauen können, aber die Bedingungen waren wirklich sehr hart», fasste Acosta zusammen. «Der Regen machte es uns nicht einfach. Es war ein kurzes Rennen, weil wir nur acht Runden fahren konnten, aber deswegen wissen wir jetzt schon, wo wir uns für nächstes Jahr steigern können.»

Ergebnis Moto2, Buriram (2. Oktober):

1. Arbolino, Kalex, 8 Rdn in 15:10,854 min (= 143,9 km/h)

2. Salac, Kalex, + 0,251 sec

3. Canet, Kalex, + 3,112

4. Dixon, Kalex, + 3,268

5. López, Boscoscuro, + 4,137

6. Ogura, Kalex, + 5,715

7. Augusto Fernández, Kalex, + 9,862

8. Roberts, Kalex, + 1 Runde

9. Kubo, Kalex, + 1 Runde

10. Vietti, Kalex, + 1 Runde

11. Kelly, Kalex, + 1 Runde

12. Baltus, Kalex, + 1 Runde

13. Hada, Kalex, + 1 Runde

14. Arenas, Kalex, + 1 Runde

15. Schrötter, Kalex, + 1 Runde

Moto2-Fahrer-WM, Stand nach 17 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernandez 238,5 Punkte. 2. Ogura 237. 3. Canet 185. 4. Vietti 165. 5. Arbolino 150,5. 6. Acosta 132. 7. Roberts 130. 8. Dixon 127,5. 9. Chantra 120. 10. Lopez 110,5. 11. Schrötter 104,5. 12. Navarro 83. 13. Arenas 74. 14. Bendsneyder 74. 15. Beaubier 55. 16. Lowes 51. 17. Aldeguer 48. 18. Alcoba 47. 19. Gonzalez 44. 20. Salac 37. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7.5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 1,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 407,5 Punkte. 2. Boscoscuro 142,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 370,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 357. 3. Flexbox HP40 268. 4. Elf Marc VDS Racing 201,5. 5. GASGAS Team Aspar 201,5. 6. EGO+ Speed up 165,5. 7.Mooney VR46 Racing 165. 8. Liqui Moly Intact GP Team 151,5 . 9. Italtrans Racing 145. 10. Pertamina Mandalika SAG 801,5. 11. American Racing 60,5. 12. Yamaha VR46 Master Camp 60,5. 13. Gresini Racing 46. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.