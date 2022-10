Marcel Schrötter: «Gerne einen Grund zum Feiern»

Marcel Schrötter hat mit einer «lässigen» Woche in Australien Kraft getankt für seine Abschiedstournee in der Moto2-WM. Besonders auf Phillip Island freut sich der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team.

Marcel Schrötters Zukunft ist seit dem vergangenen Wochenende auch offiziell geklärt, er wird 2023 für MV Agusta in der Supersport-WM antreten. Zuvor möchte der Deutsche sich aber gebührend aus dem GP-Paddock verabschieden – dafür bleiben dem WM-Elften noch drei Rennen, angefangen beim Australien-GP am bevorstehenden Wochenende.

«Phillip Island ist auf jeden Fall ein besonderes Rennen für mich, da es ganz klar zu meinen Favoriten gehört. Australien, die Strecke, die Landschaft – alles ist einfach besonders», kam Schrötter ins Schwärmen. «Leider spielt hier das Wetter immer eine entscheidende Rolle und es sieht auch für dieses Wochenende nicht unbedingt optimal aus. Es könnte durchaus kalt und nass werden, daher wünsche ich uns ein einigermaßen angenehmes Wochenende, aber so oder so müssen wir versuchen, das Beste aus allem zu machen.»



Tatsächlich ist auf der kleinen Insel vor der Küste Melbournes laut aktuellen Vorhersagen besonders am Freitag auch mit teils starken Windböen zu rechnen.

Schrötter kehrte nach dem Wetterchaos am Renntag von Buriram und dem halben Punkt für Platz 15 nicht nach Europa zurück, sondern machte sich auf den Weg nach Australien, wo er unter anderem auf der Hochzeit von Kumpel Jack Miller zu Gast war.

«Die vergangene Woche in Australien war wirklich schön. Ich habe viel trainiert, mich aber auch entspannt, daher war es eine lässige Zeit», fasste der 29-jährige Bayer zusammen. «Ich freue mich jetzt weiterzumachen und das nächste Rennen auf einer meiner Lieblingsstrecken zu bestreiten. Ich hoffe sehr, dass wir wieder den Anschluss finden und ein gutes Ergebnis einfahren können. Ich würde meinem Team und mir gern einen Grund zum Feiern geben. Das wäre mein größter Wunsch für dieses und generell die letzten Rennen der Saison», betonte Marcel, der übrigens sein Supersport-Debüt bereits Ende November geben wird.

Moto2-Fahrer-WM, Stand nach 17 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernandez 238,5 Punkte. 2. Ogura 237. 3. Canet 185. 4. Vietti 165. 5. Arbolino 150,5. 6. Acosta 132. 7. Roberts 130. 8. Dixon 127,5. 9. Chantra 120. 10. Lopez 110,5. 11. Schrötter 104,5. 12. Navarro 83. 13. Arenas 74. 14. Bendsneyder 74. 15. Beaubier 55. 16. Lowes 51. 17. Aldeguer 48. 18. Alcoba 47. 19. Gonzalez 44. 20. Salac 37. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7.5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 1,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 407,5 Punkte. 2. Boscoscuro 142,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 370,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 357. 3. Flexbox HP40 268. 4. Elf Marc VDS Racing 201,5. 5. GASGAS Team Aspar 201,5. 6. EGO+ Speed up 165,5. 7.Mooney VR46 Racing 165. 8. Liqui Moly Intact GP Team 151,5 . 9. Italtrans Racing 145. 10. Pertamina Mandalika SAG 801,5. 11. American Racing 60,5. 12. Yamaha VR46 Master Camp 60,5. 13. Gresini Racing 46. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.