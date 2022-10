Phillip Island: Sieg für López – Fernández gestürzt

Weil Moto2-WM-Leader Augusto Fernández auf Phillip Island bei schwierigen Verhältnissen (nur 18 Fahrer im Ziel) stürzte, übernahm Ai Ogura wieder die WM-Führung.

Misano-Sieger Alonso López zückte beim Australien-GP ein weiteres Ass aus seinem Ärmel. Ein dominanter Sieg des 20-jährigen Quereinsteigers aus Madrid prägte das Geschen auf Phillip Island, während Augusto Fernandez wegen eines Sturzes die Führung in der Punktetabelle verlor.

Zum ersten Mal starteten beide Boscoscuro-Piloten aus der ersten Reihe, Fermin Aldguer von Pole-Position und Alonso López als Dritter. Augusto Fernández von Platz 2, während Ai Ogura von Platz 13 aus der vierten Reihe das drittletzte Rennen der Saison in Angriff nimmt.

López setzt sich bereits in Runde 1 an die Spitze, gefolgt von Tony Arbolino und Fermin Aldeguer, Marcel Schrötter macht eine Position gut und reiht sich als 19. ein. Ab der zweiten Runde kann niemand mehr Lopez folgen. Mit einer Serie von tiefen 1:33-min- Rundenzeiten hat er schnell einen Vorsprung von mehr als einer Sekunde herausgefahren. Dieser Vorsprung reicht auch, um die Führung nach einem Long-Lap-Penalty in Runde 4 zu behaupten.

Zur gleichen Zeit stürzt Jorge Navarro und wird vom nachfolgenden Simone Corsi überrollt. Navarro muss am Streckenrand behandelt werden und es dauert eine Weile, bis eine Tragbahre zur Stelle war.

Unterdessen hat López über drei Sekunden Vorsprung, Arbolino stürzt auf P2 in Runde 7. Hinter López kämpfen Acosta und Fernandez teamintern um Platz zwei, Ogura müht sich in P13 ab. Wenig später stürzen Keminth Kubo, Nicolo Antonelli und Lorenzo dalla Porta, sowie Celestino Vietti eine Runde später – sein vierter DNF in den letzten sechs Rennen.

In Runde 15 schmeisst Fernandez im Southern Loop die WM-Führung weg, als er über das Vorderrad stürzt. Ab diesem Zeitpunkt sind die Podiumsplätze bezogen mit López unangefochten vorne, Acosta zweiter und Dixon dritter, der Beaubier schnell abschütteln konnte. Schrötter als 15. In Punkten.

In der zweitletzten Runde wird es um P4 noch einmal spannend: Aldeguer presst sich in Kurve ein und zwei an Beaubier vorbei, es kommt zu einer leichten Berührung. Bei dieser Gelegenheit drängeln sich auch Alcoba und Gonzalez an den Kalifornier vorbei.

Im Ziel feiert Alonso López seinen zweiten Grand-Prix-Sieg, 3,5 Sekunden vor Pedro Acosta an dessen ersten Rennwochenende überhaupt auf Phillip Island und Jake Dixon. Vierter Aldeguer, Fünfter Gonzalez, Sechster Alcoba, Siebter Beaubier; Elfter Ogura nun mit 3,5 Punkten WM-Leader und 13. Schrötter

Erstaunlich Lopez rückte in der WM auf den achten Platz vor, dabei ist er erst nach dem Jerez-GP statt Romano Fenato zum Speed-up Team von Luca Boscosciro gestossen.

Ergebnis Moto2, Phillip Island, (16.10.):

1. Alonso López, Boscoscuro, 25 Rdn in 39:14,947 min

2. Pedro Acosta, Kalex, + 3,556

3. Jake Dixon, Kalex, + 9,583

4. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 15,745

5. Manuel Gonzalez, Kalex, + 15,775

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 15,892

7. Cameron Beaubier, Kalex, + 16,034

8. Somkiat Chantra, Kalex, + 17,949

9. Aron Canet, Kalex, + 24,817

10. Bo Bendsneyder, Kalex, + 30,652

11. Ai Ogura, Kalex, + 32,981

12. Sam Lowes, Kalex, + 34,407

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 47,584

14. Albert Arenas, Kalex, + 47,608

15. Taiga Hada, Kalex, + 48,028

Moto2-Fahrer-WM (nach 18 von 20 Grand Prix):

1. Ogura Augusto 242 Punkte. 2. Fernández 238,5 Punkte. 3. Canet 192. 4. Vietti 165. 5. Acosta 152. 6. Arbolino 150,5. 7. Dixon 143,5. 8. Lopez 135,5. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 107,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 80. 14. Arenas 76. 15. Beaubier 64. 16. Aldeguer 61. 17. Alcoba 57. 18. Lowes 55. 19. Gonzalez 55. 20. Salac 37. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 2,5. 31. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 427,5 Punkte. 2. Boscoscuro 167,5. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 390,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 275. 4. GASGAS Team Aspar 219,5. 5 Elf Marc VDS Racing 205,5. 6. Beta Tools Speed up 203,5. 7. Mooney VR46 Racing 165. 8. Liqui Moly Intact GP Team 164,5. 9. Italtrans Racing 145. 10. Pertamina Mandalika SAG 88,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 71,5. 12. American Racing 69,5. 13. Gresini Racing 46. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.