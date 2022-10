Marcel Schrötter vor Sepang: «Das ist mein Wunsch»

Der deutsche Moto2-Fahrer Marcel Schrötter steht vor seinen letzten beiden Rennen in der Moto2-WM. Bevor er in die Supersport-WM wechselt, möchte der Kalex-Pilot mit Leistung überzeugen.

Marcel Schrötter fuhr nach eigenen Aussagen zuletzt auf Phillip Island «das langsamste Rennen seines Lebens.» Bereits eine Woche später steht für den Fahrer vom Liqui Moly Intact GP Teams die nächste Herausforderung auf dem Plan. In Malaysia steht das vorletzte Wochenende der Moto2-Saison an, auf einer Strecke, auf der der Bayer in seiner Karriere zweimal Platz 9 als bestes Ergebnis erzielte.

«Nachdem Australien leider nicht gut für uns gelaufen ist, hoffe ich sehr, dass wir zumindest die letzten beiden Saisonrennen gut abschließen können», betonte Schrötter, der mit 107,5 Punkten auf Gesamtrang 11 liegt. «Ich freue mich auf das Rennwochenende in Sepang, denn als wir 2019 das letzte Mal hier waren, haben wir recht gut abgeschlossen und vielleicht gelingt es uns ja, da wieder anzuschließen»

Wie geht der 29-jährige Kalex-Fahrer die letzten beiden Rennen mit dem Team und mit dem Moto2-Bike an? «Mein Wunsch ist es, das Jahr mit einer positiven Note zu Ende bringen zu können. Ich werde alles geben und gleichzeitig versuchen, die jüngsten Enttäuschungen hinter mir zu lassen», erklärte Schrötter voller Tatendrang.

«Ich möchte mich locker darauf vorbereiten und dann schauen wir, dass wir hoffentlich ein positives Wochenende haben werden», so der Deutsche, der in 179 Moto2-Rennen fünf Podestplätze feiern durfte.

Ergebnis Moto2, Phillip Island, (16.10.):

1. Alonso López, Boscoscuro, 25 Rdn in 39:14,947 min

2. Pedro Acosta, Kalex, + 3,556

3. Jake Dixon, Kalex, + 9,583

4. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 15,745

5. Manuel Gonzalez, Kalex, + 15,775

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 15,892

7. Cameron Beaubier, Kalex, + 16,034

8. Somkiat Chantra, Kalex, + 17,949

9. Aron Canet, Kalex, + 24,817

10. Bo Bendsneyder, Kalex, + 30,652

11. Ai Ogura, Kalex, + 32,981

12. Sam Lowes, Kalex, + 34,407

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 47,584

14. Albert Arenas, Kalex, + 47,608

15. Taiga Hada, Kalex, + 48,028

Moto2-Fahrer-WM (nach 18 von 20 Grand Prix):

1. Ogura 242 Punkte. 2. Augusto Fernández 238,5 Punkte. 3. Canet 192. 4. Vietti 165. 5. Acosta 152. 6. Arbolino 150,5. 7. Dixon 143,5. 8. Lopez 135,5. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 107,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 80. 14. Arenas 76. 15. Beaubier 64. 16. Aldeguer 61. 17. Alcoba 57. 18. Lowes 55. 19. Gonzalez 55. 20. Salac 37. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 2,5. 31. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 427,5 Punkte. 2. Boscoscuro 167,5. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 390,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 275. 4. GASGAS Team Aspar 219,5. 5 Elf Marc VDS Racing 205,5. 6. Beta Tools Speed up 203,5. 7. Mooney VR46 Racing 165. 8. Liqui Moly Intact GP Team 164,5. 9. Italtrans Racing 145. 10. Pertamina Mandalika SAG 88,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 71,5. 12. American Racing 69,5. 13. Gresini Racing 46. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.