Sepang FP2: Schrötter profitiert vom Wetterchaos

Starke Regenfälle sorgten in Sepang für eine lange Unterbrechung der Moto2-Session, doch Marcel Schrötter setzte vorher eine gute Zeit, die ihn insgesamt auf Platz 6 brachte. Augusto Fernández geht als Führender in FP3.

Augusto Fernández fuhr am Freitagmorgen die Bestzeit im ersten freien Training der Moto2-Klasse. Der Spanier aus dem Red Bull-KTM-Ajo-Team fuhr eine Zeit von 2:06,816 min und war damit mehr als acht Zehntel schneller als sein Teamkollege Pedro Acosta auf Platz 2. WM-Leader Ai Ogura landete auf Position 4, Marcel Schrötter wurde 14.

Nach einem Sturz im FP1 von Barry Baltus ist das Wochenende für den Belgier vom Team RW Racing GP bereits vorbei. Der 18-Jährige wurde vom gestürzten Aron Canet in der letzten Kurve torpediert und brach sich dabei seinen linken Fuß. Bereits in der letzten Woche verletzte sich sein Teamkollge Zonta van den Goorbergh, er muss ebenfalls auf den Malaysia-GP verzichten.

Am Nachmittag ging es auf dem 5,543 km langen Kurs in das zweite Training. Bei 29 Grad im Schatten ging es um 14.10 Uhr Ortszeit für die Moto2-Jungs los. Manuel Gonzalez und Schrötter verbesserten ihre Zeiten vom FP1 umgehend. Der Spanier setzte sich in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 4, Schrötter fuhr die sechstschnellste Zeit. Dann setzte der Regen in Sepang ein und die Fahrer kamen zurück in ihre Boxen. Der Regen intensivierte sich, sodass Sam Lowes stürzte und einige Piloten den Ausweg durch das Kiesbett nehmen mussten.

Kurz vor Halbzeit der Session entschied sich die Rennleitung zur Unterbrechung der Session, denn der Regen machte ein Befahren der Strecke unmöglich. Das Wasser war stellenweise knöcheltief.

Nach mehr als einer Stunde ging es um 15.35 Uhr Ortszeit (9.35 Uhr MESZ) weiter. Die Strecke war nass, aber der Regen hatte mittlerweile aufgehört. Kasma Daniel sorgte in Kurve 9 mit einem Highsider für eine Schrecksekunde. Der Gastfahrer verließ die Unfallstelle schmerzverzerrt. Auch der Thailänder Somkiat Chantra hatte schmerzen und musste das Training am Nachmittag auslassen.

Azroy Anuar stürzte zehn Minuten vor dem Ende der Session in Kurve 15. Auch Jake Dixon hatten einen Ausrutscher zu beklagen – in Kurve 9. Die Zeiten auf der nassen Strecke lagen im Schnitt 20 bis 25 Sekunden hinter der trockenen FP1-Bestzeit von 2:06,816 min.

Die Bestzeit in der kombinierten Zeitenliste behielt Augusto Fernández mit der Zeit aus dem ersten freien Training. Hinter ihm blieben Acosta und Tony Arbolino auf den Plätzen 2 und 3. Marcel Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP Team geht als Sechster in den zweiten Tag in Sepang.

Ergebnis Moto2, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21. Okt.):

1. Augusto Fernández, Kalex, 2:06,816 min

2. Acosta, Kalex, + 0,828 sec

3. Arbolino, Kalex, + 1,051

4. Gonzalez, Kalex, + 1,063

5. Ogura, Kalex, + 1,122

6. Schrötter, Kalex, + 1,277

7. Arenas, Kalex, + 1,300

8. Chantra, Kalex, + 1,375

9. Dixon, Kalex, + 1,474

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,488

11. Canet, Kalex, + 1,608

12. Vietti, Kalex, + 1,637

13. Alcoba, Kalex, + 1,637

14. Salac, Kalex, + 1,773