Sepang: Ai Ogura auf Pole, Augusto Fernández Sechster 22.10.2022 - 08:24 Von Tim Althof

© Gold & Goose Ai Ogura vor Tony Arbolino

Der WM-Kampf in der Moto2-Klasse ist noch völlig offen. Ai Ogura fuhr am Samstag in Sepang auf die Pole-Position und erhöhte damit den Druck auf Augusto Fernández (Platz 6). Marcel Schrötter startet aus Reihe 5.