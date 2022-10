Marcel Schrötter (14.) «Hatte ich mir so vorgenommen»

Moto2-Pilot Marcel Schrötter qualifizierte sich am Samstag in Sepang für den 14. Startplatz. Der Deutsche ist zufrieden mit den Fortschritten und glaubt, am Sonntag ein starkes Rennen abzuliefern.

Marcel Schrötter war nach dem ersten Tag auf dem Sepang International Circuit in Sepang am Freitag auf Platz 6, weil er vor dem großen Regen am Mittag noch eine schnelle Runde drehen konnte.

Mit diesem positiven Ergebnis machte der Fahrer vom Liqui Moly Intact GP Team am Samstag weiter. Am Ende fuhr der 29-Jährige auf Startplatz 14, auf Spitzenreiter Ai Ogura verlor er im Qualifying 0,7 Sekunden.

«Wir wollten am Ende zwei Runden fahren, denn ab der dritten Runde lässt der Reifen bereits nach. Hätten wir nicht etwas getrödelt beim zweiten Stopp, hätten wir auch zwei fahren können», sagte Schrötter im Anschluss an das Qualifying. «Die Reifen bauen zwar nach zwei Runden ab, halten dann aber die Performance. In diesen zwei Runden hat man aber viel Extra-Grip.»

Der Kalex-Fahrer weiter: «Es hat am Ende etwas gefehlt. Ich habe mich viel unwohler gefühlt bei den Streckenbedingungen in der Hitze. Es ist klar, umso wärmer es wird, desto weniger Grip haben wir. Aber mit den schlechten Streckenabschnitten, die man hier in einigen Kurven hat, reagiert das Motorrad viel mehr als zuvor. Dabei hatte ich Mühe, die Kontrolle über das Motorrad zu halten.»

«Trotzdem fahren wir ein gutes Wochenende, genau so, wie ich es mir auch vorgenommen hatte», betonte Schrötter. «Wir wollten kontrollierter und gezielter an die Sache herangehen und Stück für Stück verbessern. Schade, dass es nur für Platz 14 gereicht hat. Aber wir sind nur 0,7 Sekunden hinter der Spitze, das ist auf so einer langen Strecke um einiges besser als die letzten Wochen.»

Die Aussichten für das rennen am Sonntag (Start 7.20 Uhr MESZ): «Man kann von dieser Position ein gutes Rennen fahren, deshalb müssen wir so weiter machen. Wir analysieren jetzt, warum das Motorrad anders reagiert hat, dann schauen wir weiter», so der Deutsche.

Moto2-Ergebnis, Sepang, Q2 (22. Oktober):

1. Ogura, Kalex, 2:06,405 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,083 sec

3. Canet, Kalex, + 0,247

4. Dixon, Kalex, + 0,296

5. Gonzalez, Kalex, + 0,300

6. Augusto Fernández, Kalex, + 0,333

7. Chantra, Kalex, + 0,491

8. Acosta, Kalex, + 0,529

9. Beaubier, Kalex, + 0,545

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,547

11. Roberts, Kalex, + 0,606

12. Bendsneyder, Kalex, + 0,691

13. Arenas, Kalex, + 0,776

14. Schrötter, Kalex, + 0,798