Sepang: Ogura schmeißt WM-Führung weg, Arbolino siegt

Ai Ogura fuhr auf Sieg im Moto2-Rennen von Sepang, doch beim Angriff auf die Führung stürzte er in der letzten Runde. Tony Arbolino gewann den GP, Augusto Fernández wurde Vierter hinter Alonso López und Jake Dixon.

Die Voraussetzungen vor dem Grand Prix in Malaysia sind klar. Gewinnt Ai Ogura, muss Augusto Fernández im Rennen mindestens Zwölfter werden, um den Moto2-Titelkampf bis zum Finale in Valencia offen zu halten. Bereits neun verschiedene Sieger gab es in diesem Jahr.

Ogura holte sich im Qualifying seine dritte Pole-Position in diesem Jahr, dahinter gingen Tony Arbolino und Aron Canet aus der ersten Reihe ins Rennen über 18 Runden. Augusto Fernández hatte von Position 6 den Druck auf seinen Schultern. Vor dem Rennen tröpfelte es zeitweise leicht, doch bei 31 Grad blieb der Asphalt zunächst trocken – das Rennen begann als «dry race».

Nach dem Start stürzte Somkiat Chantra in Kurve 2, nachdem er Jake Dixon aufgefahren war, dabei riss er Pedro Acosta mit. In einem zweiten Zwischenfall erwischte es auch Alessandro Zaccone und Simone Corsi-Ersatz David Sanchis in der gleichen Kurve. Aron Canet fiel bis auf Platz 14 zurück.



Borja Gomez, unterwegs als Ersatz für Jorge Navarro, erledigte einen Frühstart und erhielt dafür einen «Double Long Lap Penalty».

Die Top-5 nach drei Runden auf dem 5,5 km langen Sepang Circuit: Arbolino führt 0,5 Sekunden vor Ogura, Dritter Alonso López, Vierter Manuel Gonzalez, Fünfter Jake Dixon. Augusto Fernández zu diesem Zeitpunkt auf Rang 6 bereits 4,2 Sekunden hinter Spitzenreiter Arbolino. Marcel Schrötter war in Runde 5 auf Platz 8 zu finden.



In der siebten Runde stürzte Celestino Vietti in der letzten Kurve. Für den Italiener war es der achte Nuller in dieser Saison. Auch Joe Roberts steckte in Problemen, er rollte in Kurve 9 neben der Strecke. Marcel Schrötter verbesserte sich auf Platz 7, vorbei an Fermin Aldeguer. Zu Beginn von Runde 9 schnappte sich Gonzalez den Boscoscuro-Fahrer Alonso López für Platz 3.

In Runde 10 stürzte Acosta ein zweites Mal, das Rennen war endgültig zu Ende für ihn. Während Arbolino und Ogura über sechs Sekunden vor dem Rest des Feldes lagen, spitzte sich der Kampf um Platz 3 zu: Gonzalez, López, Dixon und Augusto Fernández liegen innerhalb weniger Zehntel.

Sechs Runden vor dem Ende setzte Ogura einen Angriff auf den Führenden. Der Japaner bremste sich Ende der Start-Ziel-Geraden am Italiener vorbei. Eine Runde später verpasste Ogura dem Bremspunkt in Kurve 1 – Arbolino ging zurück in Führung.

Während Arbolino und Ogura an der Spitze einen Zweikampf führten, überholten sich Dixon und Fernández mehrfach im Kampf um Position 5. In der letzten Runde das Drama: Ai Ogura stürzt in Kurve 9 beim Angriff auf Arbolino und scheidet aus dem Rennen aus.

Arbolino gewinnt in Malaysia seinen sechsten Grand Prix, Alonso López wird Zweiter vor Jake Dixon. Augusto Fernández übernimmt mit Position 4 die WM-Führung. Mit einem Vorsprung von 10,5 Punkten geht der Spanier ins WM-Finale in Valencia. Marcel Schrötter sicherte im Rennen Platz 6 ab.

Ergebnis Moto2, Sepang, Rennen (23. Okt.):

1. Arbolino, Kalex, 18 Rdn

2. López, Boscoscuro, + 11,411 sec

3. Dixon, Kalex, + 11,802

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 13,206

5. Gonzalez, Kalex, + 14,770

6. Schrötter, Kalex, + 17,166

7. Beaubier, Kalex, + 20,222

8. Canet, Kalex, + 24,279

9. Alcoba, Kalex, + 24,407

10. Aledeguer, Boscoscuro, + 24,482

11. Salac, Kalex, + 30,636

12. Dalla Porta, Kalex, + 33,595

13. Arenas, Kalex, + 34,448

14. Bendsneyder, Kalex, + 34,927

15. Hada, Kalex, + 43,757

Moto2-Fahrer-WM (nach 19 von 20 Grand Prix):

1. Augusto Fernández 251,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 175,5. 5. Vietti 165. 6. Dixon 159,5. 7. Lopez 155,5. 8. Acosta 152. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 117,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 82. 14. Arenas 79. 15. Beaubier 73. 16. Aldeguer 67. 17. Gonzalez 66. 18. Alcoba 64. 19. Lowes 55. 20. Salac 42. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 19. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 3,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 452,5 Punkte. 2 Boscoscuro 187,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 403,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 283. 4. GASGAS Team Aspar 238,5. 5 Elf Marc VDS Racing 230,5. 6. Beta Tools Speed up 229,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 181,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 149. 10. Pertamina Mandalika SAG 91,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 82,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 51. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.