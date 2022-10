Marcel Schrötter gelingt mit Platz 6 Befreiungsschlag

Marcel Schrötter zeigte im Moto2-Rennen in Sepang eine bemerkenswerte Leistung. Der Kalex-Fahrer aus dem Team Liqui Moly Intact GP erkämpfte sich Rang 6 – ein wichtiger Schritt für ihn.

Marcel Schrötter konnte nach der Sommerpause in der Moto2-Weltmeisterschaft keinen Fuß mehr fassen. Der 29-Jährige aus Bayern erlebte viele Enttäuschungen und zweifelte an sich selbst. Nach dem Rennen auf Phillip Island erreichte er den Tiefpunkt, damals sagte er: «Es war das schlechteste Rennen meiner Karriere.»

Auf dem Sepang International Circuit fuhr er im Moto2-Rennen am Sonntag von Startplatz 14 bis auf Rang 6 vor. Auf Sieger Tony Arbolino verlor Schrötter nach 18 Runden knapp über 17 Sekunden. Nach seinem vorletzten GP-Wochenende war der Deutsche zufrieden mit seiner Leistung.

«Hier ist es immer schwierig. Durch die Hitze muss man sich das Rennen gut einteilen. Zum Glück war es nicht ganz so heiß, das ging. Ich habe mich auf dem Motorrad sehr wohl gefühlt», freute sich Schrötter. «Natürlich gab es Kleinigkeiten, aber der Grip war wirklich in Ordnung. Die ersten paar Kurven waren sehr hektisch, weil wir von weiter hinten kamen. Leider ist dann direkt der Zug zu Fernández abgefahren.»

Der Kalex-Fahrer erzählte weiter: «Meine Pace war ähnlich zu den Leuten vor mir, in der Gruppe hätten wir sicher mitfahren können, aber ich konnte die Lücke nicht mehr schließen. Dafür müsste dann unser Qualifying besser sein. Am Ende können wir zufrieden sein, denn wir haben mehr als schwierige Wochen hinter uns. Platz 6 auf einer schwierigen Strecke kann uns wirklich freuen.»

«Ich war im Rennen sehr konstant, habe in der Gruppe die Führung übernommen. Ich wollte keine Fehler machen und das ist mir bis auf eine Kleinigkeit gelungen», stellte Schrötter klar. «Ich bin sehr gut gefahren.»

«Ich habe mich seit dem ersten Training Runde für Runde auf mich konzentriert. Ich habe einfach versucht, gut Motorrad zu fahren. Ich glaube, ich habe das sehr gut umgesetzt, auch wenn das Qualifying nicht optimal lief. Man sieht, dass man auch von dieser Position gute Rennen fahren kann», betonte der WM-Elfte. «Die Trainings waren gut, das Rennen war gut, das nehmen wir mit. Wir wollen es in Valencia genauso wieder angehen. Das letzte Rennwochenende wird sicher emotional und nicht einfach, aber wenn wir uns so verhalten wie an diesem Wochenende, wird Valencia auch gut.»

Ergebnis Moto2, Sepang, Rennen (23. Okt.):

1. Arbolino, Kalex, 18 Rdn in 38:25,233 min (= 155,8 km/h)

2. López, Boscoscuro, + 11,411 sec

3. Dixon, Kalex, + 11,802

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 13,206

5. Gonzalez, Kalex, + 14,770

6. Schrötter, Kalex, + 17,166

7. Beaubier, Kalex, + 20,222

8. Canet, Kalex, + 24,279

9. Alcoba, Kalex, + 24,407

10. Aledeguer, Boscoscuro, + 24,482

11. Salac, Kalex, + 30,636

12. Dalla Porta, Kalex, + 33,595

13. Arenas, Kalex, + 34,448

14. Bendsneyder, Kalex, + 34,927

15. Hada, Kalex, + 43,757

Moto2-Fahrer-WM (nach 19 von 20 Grand Prix):

1. Augusto Fernández 251,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 175,5. 5. Vietti 165. 6. Dixon 159,5. 7. Lopez 155,5. 8. Acosta 152. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 117,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 82. 14. Arenas 79. 15. Beaubier 73. 16. Aldeguer 67. 17. Gonzalez 66. 18. Alcoba 64. 19. Lowes 55. 20. Salac 42. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 19. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 3,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 452,5 Punkte. 2 Boscoscuro 187,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 403,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 283. 4. GASGAS Team Aspar 238,5. 5 Elf Marc VDS Racing 230,5. 6. Beta Tools Speed up 229,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 181,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 149. 10. Pertamina Mandalika SAG 91,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 82,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 51. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.