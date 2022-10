Ai Ogura sicher: «Zweiter Platz war nicht genug!» 26.10.2022 - 07:15 Von Leon Schüler

Für den Moto2-Fahrer Ai Ogura hätte das Rennen in Malaysia eine Vorentscheidung bringen können, doch am Ende kam er ohne Punkte aus dem Wochenende. In Valencia wird es eine schwierige Aufgabe, den Titel zu gewinnen.