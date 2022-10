Pedro Acosta im Pech: «Erfahrung sammeln»

Kalex-Fahrer Augusto Fernández übernahm nach einem dramatischen Moto2-Rennen am Sonntag in Sepang wieder die WM-Führung in der Moto2-Klasse. Pedro Acosta erlebte hingegen viel Chaos.

Ai Ogura ging mit 3,5 Punkten Vorsprung zum vorletzten Moto2-WM-Lauf in Malaysia. Der Japaner aus dem Idemitsu Honda Team Asia zeigte auf dem 5,5 km langen Sepang International Circuit auch gleich ein hervorragendes Tempo. Im Rennen setzte er sich gemeinsam mit Tony Arbolino vom Feld ab, die WM-Führung hätte er entscheidend ausbauen können, denn Augusto Fernández (Red Bull-KTM-Ajo) lag nur im Verfolgerfeld.

Doch Ogura wollte den Sieg. Er setzte in der letzten Runde zum Überholmanöver gegen Arbolino an – und stürzte. Für Fernández wie ein Sechser im Lotto, denn der Spanier musste seinen vierten Platz nur noch über den Zielstrich bringen. Der Kalex-Pilot reist somit mit einem Vorsprung von 9,5 Punkten zum Saisonfinale nach Valencia – dem Heimrennen von Fernández.

«Für mich war es ein Rennen, in dem ich sehr sorgsam kontrollieren musste, was ich tue. Ich musste sehr hart um Platz 5 kämpfen, aber ich war in der Lage dazu, ruhig zu bleiben und auf den besten Moment zu warten», betonte Augusto Fernández nach dem vorletzten Rennen der Saison. «Ich fühlte mich stark und am Ende wurde ich Vierter.»

Der Spanier fügte hinzu: «Es ist ein sehr gutes Resultat, das uns sehr wichtige Punkte für die Meisterschaft bringt. Wir haben dadurch die Führung wieder übernommen und reisen somit mit einer sehr guten Titelchance nach Valencia. Wir können bis zum Ende um die Meisterschaft kämpfen.»

Teamkollege Pedro Acosta war zum ersten Mal in Sepang unterwegs, doch am Ende konnte er nichts Zählbares erreichen. «Das Rennen lief nicht, wie wir es erwartet hatten. In Kurve 2 stürzten Fahrer vor mir und ich konnte nicht ausweichen. Ich war trotzdem in der Lage, weiterzufahren, um Erfahrung zu sammeln», berichtete der Moto3-Weltmeister 2021. «Das war sehr schade, denn ich hatte die Pace für die Spitze. Dann stürzte ich erneut, es war einfach nicht unser Wochenende. Wir fokussieren uns jetzt auf Valencia, um das Jahr bestmöglich zu Ende zu bringen.»

In der Team-Weltmeisterschaft steht nach 19 von 20 Moto2-Rennen das Team Red Bull-KTM-Ajo von Aki Ajo an der Spitze. Doch auch hier ist der WM-Kampf noch nicht vorbei, denn das Honda Team Asia von Hiroshi Aoyama liegt 30,5 Punkte zurück. Bei noch 45 zu vergebenen Punkten können Ogura und Somkiat Chantra das Ruder noch rumreißen.

Ergebnis Moto2, Sepang, Rennen (23.10.):

1. Arbolino, Kalex, 18 Rdn in 38:25,233 min (= 155,8 km/h)

2. López, Boscoscuro, + 11,411 sec

3. Dixon, Kalex, + 11,802

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 13,206

5. Gonzalez, Kalex, + 14,770

6. Schrötter, Kalex, + 17,166

7. Beaubier, Kalex, + 20,222

8. Canet, Kalex, + 24,279

9. Alcoba, Kalex, + 24,407

10. Aledeguer, Boscoscuro, + 24,482

11. Salac, Kalex, + 30,636

12. Dalla Porta, Kalex, + 33,595

13. Arenas, Kalex, + 34,448

14. Bendsneyder, Kalex, + 34,927

15. Hada, Kalex, + 43,757

Moto2-Fahrer-WM (nach 19 von 20 Grand Prix):

1. Augusto Fernández 251,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 175,5. 5. Vietti 165. 6. Dixon 159,5. 7. Lopez 155,5. 8. Acosta 152. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 117,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 82. 14. Arenas 79. 15. Beaubier 73. 16. Aldeguer 67. 17. Gonzalez 66. 18. Alcoba 64. 19. Lowes 55. 20. Salac 42. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 19. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 3,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 452,5 Punkte. 2 Boscoscuro 187,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 403,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 283. 4. GASGAS Team Aspar 238,5. 5 Elf Marc VDS Racing 230,5. 6. Beta Tools Speed up 229,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 181,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 149. 10. Pertamina Mandalika SAG 91,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 82,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 51. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.