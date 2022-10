Tony Arbolino: «Zu 100 Prozent überzeugt zu siegen»

An Selbstvertrauen mangelt es dem quirligen Tony Arbolino (22) ohnehin nicht, aber auch auf der Strecke präsentierte sich der Marc-VDS-Fahrer zuletzt stark: In Sepang sicherte er sich seinen zweiten Sieg der Asien-Tour.

«Ein unglaublich tolles Rennen», schwärmte Tony Arbolino nach seinem dritten Saisonsieg. «Ich fühlte mich da draußen unglaublich gut. Ich habe versucht, von der ersten Runde an zu pushen, aber dann gesehen, dass es nicht möglich war, meinen schnellsten Rhythmus das gesamte Rennen über zu halten. Aber ich bin wirklich glücklich.»

In der letzten Runde wollte Ai Ogura Arbolino den Sieg noch entreißen, aber der Japaner aus dem Honda Team Asia stürzte beim Überholversuch in Kurve 9 und warf damit auch seine WM-Führung weg.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Sepang © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Alonso Lopez © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Manuel González © Gold & Goose Tony Arbolino gewinnt das Rennen © Gold & Goose Lopez, Arbolino, Dixon © Gold & Goose Sieger Tony Arbolino Zurück Weiter

«Es ist schade für Ogura, der gestürzt ist. Er hatte im Kopf, dass er gewinnen wollte. Ich weiß gar nicht warum. Er war aggressiv und wollte diesen Sieg wirklich. Klar, wir wollen alle gewinnen, aber bei diesen Bedingungen hat es mich schon beeindruckt, dass er es so hart versucht hat. Er hätte mich nicht überholen müssen, zumal ich sehr fokussiert und im Kopf zu 100 Prozent davon überzeugt war, dass ich ihn noch einmal überholt und das Rennen gewonnen hätte», ergänzte der Italiener selbstbewusst. «Ich war dazu in der Lage, da draußen ein paar verrückte Dinge zu tun. Ich fühle mich großartig, schon diese ganze Asien-Tour lang.»

Vor allem in der zweiten Rennhälfte scheint der 22-Jährige aus dem Mailänder Vorort Garbagnate einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. «Seit Aragón fühle ich mich mit dem Motorrad viel besser und mehr wie ich selbst. Ich bin da dem Team sehr dankbar, weil sie mir eine Veränderung am Set-up vorgeschlagen habe, damit ich das Rennen mit einer besseren Pace zu Ende fahren kann. Auch ich habe hart daran gearbeitet, auf gebrauchten Reifen eine gute Pace halten zu können. Das war nach Misano und Aragón das Hauptziel. Ich fühle mich viel besser als zuvor in der Saison, ich habe ein anderes Level erreicht. Ich bin sehr glücklich, das auch zu zeigen. Viel mehr gibt es nicht zu sagen.»

Einen Extra-Dank an sein Elf Marc VDS Racing Team schob Tony aber noch nach: «Ich möchte dem Team wie immer danken. Sie haben an mich geglaubt. Sie arbeiten so hart und harte Arbeit mach sich bezahlt. Wir hören nie damit auf. Ich versuche immer, mich hinter den Kulissen in allen Aspekten zu verbessern. Ich glaube, dieses Ergebnis zeigt, dass wir ein paar Dinge richtig machen. Das ist ein ganz besonderer Tag für mich», unterstrich der WM-Vierte nach seinem Triumph beim Malaysia-GP. Erst vor drei Wochen war er auch in Buriram zum Sieger erklärt worden.

Arbolino widmete den Sieg auf dem Sepang International Circuit Marco Simoncelli, dessen Todestag sich am Sonntag zum elften Mal jährte. «Gleich nach der Zieldurchfahrt habe ich an Marco gedacht, ich bin zu Beginn ja auch im Team von Paolo Simoncelli gefahren», erinnerte sich Tony im Interview mit den italienischen Kollegen von Sky.

Übrigens: Sein Teamkollege Sam Lowes schaute nach einer Team-Entscheidung wegen anhaltender Schulterprobleme am Samstag und Sonntag nur noch zu.

Ergebnis Moto2, Sepang, Rennen (23.10.):

1. Arbolino, Kalex, 18 Rdn in 38:25,233 min (= 155,8 km/h)

2. López, Boscoscuro, + 11,411 sec

3. Dixon, Kalex, + 11,802

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 13,206

5. Gonzalez, Kalex, + 14,770

6. Schrötter, Kalex, + 17,166

7. Beaubier, Kalex, + 20,222

8. Canet, Kalex, + 24,279

9. Alcoba, Kalex, + 24,407

10. Aledeguer, Boscoscuro, + 24,482

11. Salac, Kalex, + 30,636

12. Dalla Porta, Kalex, + 33,595

13. Arenas, Kalex, + 34,448

14. Bendsneyder, Kalex, + 34,927

15. Hada, Kalex, + 43,757

Moto2-Fahrer-WM (nach 19 von 20 Grand Prix):

1. Augusto Fernández 251,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 175,5. 5. Vietti 165. 6. Dixon 159,5. 7. Lopez 155,5. 8. Acosta 152. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 117,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 82. 14. Arenas 79. 15. Beaubier 73. 16. Aldeguer 67. 17. Gonzalez 66. 18. Alcoba 64. 19. Lowes 55. 20. Salac 42. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 19. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 3,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 452,5 Punkte. 2 Boscoscuro 187,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 403,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 283. 4. GASGAS Team Aspar 238,5. 5 Elf Marc VDS Racing 230,5. 6. Beta Tools Speed up 229,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 181,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 149. 10. Pertamina Mandalika SAG 91,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 82,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 51. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.