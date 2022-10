Mit Lukas Tulovic: Das sind die Fahrer und Teams 2023 30.10.2022 - 16:51 Von Tim Althof und Günther Wiesinger

© Gold & Goose Alonso López (#21) und Tony Arbolino (#14) gehören nach den Erfolgen 2022 zu den Favoriten im nächsten Jahr © Intact GP Lukas Tulovic wird 2023 im GP-Fahrerlager der einzige Fahrer aus Deutschland sein Zurück Weiter

In einer Woche endet die GP-Saison 2022 in Valencia. In der Moto2-Klasse werden dann zahlreiche Plätze durch Aufsteiger und Neueinsteiger besetzt. SPEEDWEEK.com blickt auf die Fahrer und Teams der Saison 2023.