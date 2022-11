Valencia FP3: Acosta überzeugt, Schrötter muss in Q1

Pedro Acosta fuhr am Samstagmorgen im FP3 der Moto2-Klasse in Valencia die Bestzeit vor Augusto Fernández und Aron Canet. Für Marcel Schrötter reichte es jedoch nicht zum direkten Einzug in das zweite Qualifying.

Rookie Pedro Acosta war am Freitag in Valencia der schnellste Moto2-Fahrer. Der Spanier setzte mit 1:34,948 min die Bestzeit, 0,031 Sekunden vor Red Bull-KTM-Ajo-Teamkollege und Titelkandidat Augusto Fernández. Ai Ogura, vor dem Saisonfinale auf dem Circuit Ricardo Tormo auf WM-Platz 2, fuhr in den ersten beiden Trainings nur auf Platz 11.

Bereits sechs Minuten nach Beginn des FP3 stürzte Celestino Vietti auf seiner Kalex in Kurve 2. Der Italiener, der in diesem Jahr lange die WM angeführt hatte, blieb unverletzt. Auch Joe Roberts stürzte kurz darauf – in Kurve 10.

An der Spitze lagen nach 15 Minuten unverändert Acosta, Fernández und Alonso López (Boscoscuro). Dahinter hatten Mattia Pasini, Filip Salac, Tony Arbolino und Jake Dixon bereits ihre Freitagszeit verbessert. Auch Ogura war auf Platz 8 nach vorne gekommen. Marcel Schrötter belegte Platz 16 (+ 0,806).

Zur Erinnerung: Die Top-14 der kombinierten Zeitenliste nach FP3 zieht direkt in das zweite Qualifying ein. Alle anderen Fahrer kämpfen in Q1 um die ersten vier Plätze, um noch eine Chance auf das entscheidende Q2 zu haben. 18 Fahrer kämpfen dann um die Moto2-Pole-Position.

Dann verbesserte Acosta seine Bestzeit. Aber Augusto Fernández konterte kurz nach Halbzeit der 40-minütigen Session, die bei 19 Grad Außen- und 36 Grad Streckentemperatur über die Bühne ging, mit einer Zeit von 1:34,903 min. Der All-Time-Lap-Record auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo stammt aus 2020 von Stefano Manzi und liegt bei 1:34,418 min.

In Kurve 14 stürzte Joe Roberts zehn Minuten vor dem Ende ein zweites Mal und sorgte für gelbe Flaggen. Dadurch wurden die besten Zeiten von Fernández, Ogura und Aron Canet nicht gewertet. Fernández verbesserte die Bestzeit auf 1:34,658 min, doch Simone Corsi sorgte für eine weitere gelbe Flagge, als er in Kurve 11 stürzte. Ai Ogura setzte sich auf Platz 6.

In letzter Minute fuhr Acosta eine neue Bestzeit auf seiner Kalex. Er geht somit als Schnellster in Q2, knapp vor Augusto Fernández, Aron Canet, Alonso López und Jake Dixon. Ai Ogura beendete die Session auf Platz 7, Marcel Schrötter schaffte den Sprung in die Top-14 nicht, er muss nach Platz 16 am Samstagmorgen in Q1 ran.

Moto2, Valencia, kombinierte Zeiten nach FP3 (5.11.):

1. Acosta, Kalex, 1:34,592 min

2. Augusto Fernández, Kalex, + 0,066 sec

3. Canet, Kalex, + 0,072

4. López, Boscoscuro, + 0,194

5. Dixon, Kalex, + 0,361

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,424

7. Ogura, Kalex, + 0,519

8. Dalla Porta, Kalex, + 0,580

9. Arenas, Kalex, + 0,615

10. Beaubier, Kalex, + 0,625

11. Pasini, Kalex, + 0,662

12. Alcoba, Kalex, + 0,668

13. Salac, Kalex, + 0,676

14. Chantra, Kalex, + 0,685

15. Agius, Kalex, + 0,735

16. Schrötter, Kalex. + 0,768