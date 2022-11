Acosta gewinnt Valencia-GP, Fernández ist Weltmeister

Ai Ogura stürzte zu Beginn des Rennens und überließ damit Augusto Fernández (Red Bull-KTM-Ajo) den Moto2-WM-Titel. Den GP in Valencia gewann Teamkollege Pedro Acosta, der damit bester Rookie wurde.

Der große Showdown um den Moto2-WM-Titel stand am Sonntag in Valencia auf dem Plan. Augusto Fernández ging mit einem Vorsprung von 9,5 Punkten gegenüber Ai Ogura in sein Heimrennen auf dem Circuit Ricardo Tormo in Cheste. Bei 21 Grad Außen- und 25 Grad Asphalttemperatur startete das letzte Rennen der Saison pünktlich um 12.20 Uhr.

Alonso López (Boscoscuro), der am Samstag seine erste Pole-Position gefeiert hatte, erwischte den besten Start. Auch Ai Ogura startete gut und fuhr gleich am WM-Gegner Fernández vorbei auf Platz 4. Während Simone Corsi (MV Agusta) stürzte, setzte sich Pedro Acosta in Führung. Doch López konterte in wilder Manier und schob Acosta von der Linie. Die Reihenfolge nach zwei Runden: 1. Tony Arbolino. 2. Ogura. 3. López. 4. Acosta. 5. Fernández. Marcel Schrötter auf Rang 17.

In Runde 4 stürzte Alonso López in Kurve 11, nachdem er einen wilden Kampf mit Pedro Acosta geführt hatte. Der «Rookie of the year»-Titel geht somit an Acosta, wenn er einen Punkt mit nach Hause nimmt.

Cameron Beaubier überholte in Runde 6 Fernández zu Platz 4. In der letzten Kurve schmiss der US-Amerikaner sein Bike aber ins Kies. Auch Celestino Vietti stürzte, sein neunter Ausfall in diesem Jahr. Dann erwischte es Titelkandidat Ai Ogura in Kurve 8, nachdem ihm Acosta einige Kurven Druck machte.

In Runde 10 von 25 führte Arbolino mit 0,8 Sekunden Vorsprung auf Pedro Acosta und Augusto Fernández. Dahinter lagen Aron Canet, Fermin Aldeguer, Albert Arenas und Somkiat Chantra. Baltus-Ersatzmann Mattia Pasini fuhr auf einem starken achten Platz, Marcel Schrötter war 13.

In Runde 12 übernahm Pedro Acosta die Führung. Der 18-Jährige machte gleich eine Lücke auf, dann fuhr auch Fernández am Italiener vorbei. Somkiat Chantra stürzte in Runde 15 wie sein Teamkollege Ogura in Kurve 8. Schrötter verbesserte sich auf Position 11. In Runde 19 kollidierte Jeremy Alcoba (Liqui Moly Intact GP) mit Mattia Pasini in Kurve 4, wobei der Ersatzfahrer aus dem Team RW Racing GP zu Sturz kam. Alcoba erhielt im Anschluss einen Long Lap Penalty. Dann flog auch Aron Canet ab, er blieb unverletzt.

Am Ende setzte sich Pedro Acosta gegen Augusto Fenrández auf dem 4,005 km langen Kurs in Spanien durch. Acosta wurde bester Klassenneuling 2022, Fernández feierte vor seinem MotoGP-Aufstieg zu GASGAS-Tech3 die Weltmeisterschaft. Tony Arbolino holte sich Platz 3 beim Saisonfinale. Marcel Schrötter wurde in seinem Moto2-Abschiedsrennen Zehnter.

Moto2-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Acosta, Kalex, 25 Rdn in 39:52,413 min (= 150,6 km/h)

2. Augusto Fernández, Kalex, + 1,232 sec

3. Arbolino, Kalex, + 10,163

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 14,407

5. Arenas, Kalex, + 18,904

6. Gonzalez, Kalex, + 20,554

7. Dixon, Kalex, + 21,244

8. Alcoba, Kalex, + 25,868

9. Agius, Kalex, + 33,763

10. Schrötter, Kalex, + 35,177

11. Bendsneyder, Kalex, + 35,598

12. Gomez, Kalex, + 36,336

13. Salac, Kalex, + 38,942

14. Dalla Porta, Kalex, + 41,710

15. Roberts, Kalex, + 45,238

Moto2-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1. Augusto Fernández 271,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 191,5. 5. Acosta 177. 6. Dixon 168,5. 7. Vietti 165. 8. Lopez 155,5. 9. Roberts 131. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 123,5. 12. Arenas 90. 13. Bendsneyder 87. 14. Navarro 83. 15. Aldeguer 80. 16. Gonzalez 76. 17. Beaubier 73. 18. Alcoba 72. 19. Lowes 55. 20. Salac 45. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 21. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Agius 7. 27. Fenati 7. 28. Rodrigo 6. 29. Kelly 5,5. 30. Ramirez 5. 31. Gomez 4. 32. Hada 3,5. 33. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 477,5 Punkte. 2 Boscoscuro 200,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 448,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 287. 4. GASGAS Team Aspar 258,5. 5.Elf Marc VDS Racing 253,5. 6. Beta Tools Speed up 242,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 195,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 152. 10. Pertamina Mandalika SAG 96,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 92,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 54. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.