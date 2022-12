Lukas Tulovic: So erlebte er seinen großen EM-Triumph

Es war ein erfolgreiches Jahr für das Junior-Team von Liqui Moly Intact GP. Die deutsche Truppe führte Lukas Tulovic 2023 zum Moto2-Europameister-Titel. Der GP-Heimkehrer blickte auf die großen Momente zurück.

Für Lukas Tulovic ging 2022 ein Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit dem Liqui Moly Intact Junior GP-Team feierte der Eberbacher den großartigen Titel in der Moto2-EM, nachdem er seine großen Rivalen Senna Agius und Alex Escrig besiegt hatte. Bereits beim vorletzten Event in Aragón konnte der 22-Jährige jubeln, am Ende der Saison blickt er auf sieben Siege und vier zweite Plätze zurück.

Auf dem JuniorGP-YouTube-Kanal sprach «Tulo» über seine Saison in Spanien und Portugal. «Während der Wintertests und der Vorbereitung auf die Saison war es natürlich immer das Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Im Jahr zuvor bin ich Dritter in der Moto2-EM geworden, als war es natürlich der nächste Schritt», stellte der Deutsche klar.

«Ich kannte die Strecke in Estoril sehr gut, ich liebe diese Strecke und war immer sehr schnell dort. Ich wusste, dass es möglich ist, die Saison gut zu beginnen. Nach den ersten Tests und dem Rennen haben wir die Richtung gesehen und wussten, das der Titelgewinn möglich ist.»

«Im Jahr zuvor war die Konkurrenz mit Fermin Aldeguer und Alonso López unglaublich stark. Sie machten extrem viel Druck und das Level war super hoch», blickte Tulovic zurück. «Ich war sehr glücklich, Alex Escrig und Senna Agius in diesem Jahr in der Klasse zu haben. Beide sind junge und talentierte Fahrer, die sicherlich ihren Weg gehen werden. Wir hatten starke Kämpfe und haben uns gegenseitig Druck gemacht. Für mich war das sehr wichtig, um den Schritt in die WM zu machen.»

Tulovic weiß, dass er im Sommer reagieren musste, als er viermal nur Platz 2 erreichte. «Vor der Sommerpause haben wir in Portimão dafür gesorgt, dass wir einen Abstand in der Tabelle herausfahren konnten. Das war die Basis für den Titelgewinn. Und so ging am Ende alles seinen Weg», stellte er klar. «Vor dem Rennen in Aragón war ich sehr nervös und es war schwierig, den Fokus zu bewahren. Ich war glücklich, dass mein Manager und mein Coach an meiner Seite waren. Sie haben die richtigen Worte gefunden, um mich vor dem Rennen zu beruhigen.»

Dann fiel beim Kalex-Fahrer eine Last ab, denn er war plötzlich Europameister. «Nach dem Zielstrich bin ich in Kurve 1 geradeaus gefahren. Ich hatte Tränen in den Augen und habe über all die harten Stunden nachgedacht, die ich gemeinsam mit meinem Coach da reingesteckt habe in der Vorbereitung. Wir haben so viel Mühe, Arbeit, Training und Geld in dieses Projekt gesteckt», erklärte Tulovic.

«Diese Meisterschaft bedeutet mir und allen Leuten in meiner Umgebung so viel. Es war so emotional und ich bin allen so dankbar für alles. Ein unglaubliches Gefühl», betonte der nächstjährige Fahrer des Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Teams.