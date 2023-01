Offiziell: Forward macht ohne MV Agusta weiter 24.01.2023 - 17:13 Von Mario Furli

© Gold & Goose Marcos Ramirez: Das MV-Logo verschwindet 2023

Der einst glorreiche Name MV Agusta verschwindet wieder aus der Motorrad-WM, Giovanni Cuzari tritt mit Forward in der Moto2-WM 2023 als eigenständiger Hersteller an.