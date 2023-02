Aus RW Racing GP wird 2023 Fieten Olie Racing GP

Die Moto2-Mannschaft unter der Leitung von Teammanager Jarno Janssen gewann Fieten Olie ab der Saison 2023 als Titelsponsor. Die Erwartungen an das noch immer junge Fahrer-Duo Barry Baltus und Zonta van den Goorbergh.

Fieten Olie war bereits seit 2017 als Sponsor mit an Bord, ab 2023 tritt der Kraftstoffvertreiber aus Drenthe beim niederländischen GP-Team nun prominent als Namensgeber auf. Im Rahmen der Teamvorstellung auf der Messe Motorbeurs Utrecht wurde außerdem bestätigt, dass Barry Baltus (18) und Zonta van den Goorbergh (17) in dieser Saison auf aktuellem 2023er-Material von Kalex sitzen werden.

Zur Erinnerung: Der Sohn von Ex-GP-Fahrer Jurgen van den Goorbergh stieg im Vorjahr aus dem Red Bull MotoGP Rookies Cup mit gerade einmal 16 Jahren direkt permanent in die Moto2-WM ein. Deshalb darf Zonta trotz des neuen GP-Mindestalters von 18 Jahren auch weiterhin in der Weltmeisterschaft antreten. Denn für Fahrer, die bereits 2022 in einer Klasse fuhren, gilt in der Übergangszeit eine Ausnahmeregelung.

Teammanager Jarno Janssen begrüßte den neuen Namensgeber für seine Moto2-Mannschaft und betonte: «Unsere Zusammenarbeit geht viel weiter als nur die Logos auf den Maschinen.»

Zum sportlichen Aspekt hielt der ehemalige GP-Pilot mit Blick auf die neue Saison fest: «Barry wird nach den vergangenen zwei Saisons auch 2023 und 2024 für unser Team antreten. Mit zwei Jahren Erfahrung und einer ausgezeichneten Saison 2022, in der er zweimal in den Top-10 landete, erwarten wir, dass er in dieser Saison einen Schritt nach vorne macht und uns noch ein paar Mal überraschen wird.»

Baltus beendete die Moto2-WM-Saison 2022 auf dem 21. Endrang, sein Teamkollege van den Goorbergh blieb in seinem Debüt-Jahr ohne WM-Punkte.

Trotzdem meinte Janssen: «Zonta kann auf eine erfolgreiche erste Moto2-Saison zurückblicken. Wenn wir uns anschauen, wo er vor einem Jahr als 16-jähriger Rookie stand und wie er sich im Laufe der Saison entwickelt hat, können wir nur festhalten, dass er als Fahrer gewachsen ist. Natürlich gab es Rückschläge, aber das gehört zum Prozess dazu. Er hatte einen starken Winter als Vorbereitung auf seine zweite Moto2-Saison, vor allem in Spanien. Wir erwarten also, dass auch er einen Schritt nach vorne macht.»

«Kurz gesagt: Wir sind gut in Form», fasste Janssen zusammen. «Aktuell arbeiten die Jungs hart, um unsere neuen 2023er-Maschinen von Kalex für die Saison vorzubereiten.»

Erster Gradmesser auf der Strecke sind dann die privaten Testfahrten mit allen Moto2-WM-Teams am 14. und 15. März in Jerez sowie der IRTA-Test für die kleinen Klassen in Portimão vom 17. bis 19. März.