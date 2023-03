Portimão: Filip Salac feiert erste Moto2-Pole 25.03.2023 - 15:37 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Der erste Pole-Mann des Jahres: Filip Salac

Filip Salac aus dem Gresini Racing Team ließ die Favoriten im Moto2-Qualifying in Portimão hinter sich und sicherte sich seine erste Pole-Position. Neben ihm in Reihe 1 stehen am Sonntag Aron Canet und Pedro Acosta.