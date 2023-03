Portimão FP3: Canet vorn, Lukas Tulovic muss aufgeben

Vor dem ersten Moto2-Qualifying des Jahres hat Aron Canet die besten Chancen auf die Pole-Position. Lukas Tulovic (Liqui Moly Intact GP) musste den Portugal-GP aufgrund seiner Handverletzung vorzeitig beenden.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) hatte den Trainingsfreitag in Portimão mit 1:42,391 min an der Spitze der Moto2-Zeitenliste beendet. Während ihm Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) mit nur 0,098 sec Rückstand dicht auf den Fersen war, fehlten dem drittplatzierten Filip Salac schon 0,339 sec auf Acostas Bestmarke.

Lukas Tulovic leidete bereits am Freitag unter den Nachwirkungen seines Sturzes beim Portimão-Test. «Am Morgen habe ich versucht, ohne Schmerzmittel zu fahren, das war aber extrem schmerzhaft. Im zweiten Training haben mir ein Tape und Schmerzmittel etwas geholfen», schilderte der 22-Jährige nach Platz 26. Infolgedessen begab sich der Fahrer des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams für weitere Untersuchungen in das Krankenhaus von Faro und wird nicht mehr in das Geschehen eingreifen.

Am Samstagmorgen gingen die verbliebenen 27 Fahrer bei 18 Grad Lufttemperatur und 23 Grad Streckentemperatur auf die portugiesische Strecke, um sich unter den besten 14 zu platzieren. Zur Erinnerung: Die Top-14 der kombinierten Zeitenliste nach dem dritten Training ziehen direkt in das zweite Qualifying ein. Alle anderen Fahrer kämpfen in Q1 um die ersten vier Plätze, um noch eine Chance auf das entscheidende Q2 zu haben. 18 Fahrer kämpfen dann um die Moto2-Pole-Position.

Bereits fünf Minuten nach Beginn des dritten Trainings stürzte Kohta Nozane (Yamaha Master Camp) per Highsider in Kurve 14 und nur Momente später erwischte es auch den Niederländer Zonta Van Den Goorbergh in Kurve 13.

Nach zehn Minuten hatte sich Acosta wieder an der Spitze etabliert und lag zwei Zehntelsekunden vor seinen spanischen Landsleuten Manuel Gonzalez und Aron Canet. Zur Halbzeit der Session fuhr Gresini-Ass Salac 0,018 sec schneller als Acosta und hielt damit die Bestzeit inne. Auf Platz 3 folgte Fermin Aldeguer (Boscoscuro).

Auf der Jagd nach der Bestzeit unterlief Acosta zehn Minuten vor Schluss ein Fehler, woraufhin dem Spanier in Kurve 3 das Vorderrad einklappte und er stürzte. Der Moto3-Weltmeister von 2021 blieb dabei unverletzt und konnte kurz darauf wieder in das Geschehen eingreifen.

Während die Fahrer in den finalen fünf Minuten ihren letzten Zeitenangriff starteten, stürzte Van Den Goorbergh erneut in Kurve 13 und muss damit am Nachmittag in Q1 antreten. Mit Jake Dixon (GASGAS Aspar) wurde in Kurve 11 ein weiteres Sturzopfer gemeldet, während Barry Baltus (RW Racing) mit 1:42,200 min die vorläufige Bestzeit aufstellte.

In den letzten Sekunden der 30-minütigen Session umrundete Aron Canet die portugiesische Achterbahn-Piste in 1:42,003 min und unterbot damit den bisherigen All-Time-Lap-Record von Raúl Fernández aus dem Jahr 2021, der bei 1:42,101 min lag. Hinter Canet reihten sich Salac, Acosta, Alonso Lopez, Aldeguer, Baltus, und Gonzalez in den Top-7 ein.

Moto2, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP3 (25.03.):

1. Canet, Kalex, 1:42,003 min

2. Salac, Kalex, + 0,086 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,125

4. Lopez, Boscoscuro, + 0,143

5. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,171

6. Baltus, Kalex, + 0,197

7. Gonzalez, Kalex, + 0,373

8. Dixon, Kalex, + 0,435

9. Lowes, Kalex, + 0,448

10. Vietti, Kalex, + 0,507

11. Bendsneyder, Kalex, + 0,564

12. Garcia, Kalex, + 0,598

13. Chantra, Kalex, + 0,610

14. Arenas, Kalex, + 0,651



Moto3, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP3 (25.03.):

1. Ortolá, KTM, 1:46,971 min

2. Rueda, KTM, + 0,099 sec

3. Munoz, KTM, + 0,101

4. Moreira, KTM, + 0,165

5. Holgado, KTM, + 0,198

6. Toba, Honda, + 0,245

7. Sasaki, Husqvarna, + 0.273

8. Masia, Honda, + 0,282

9. Yamanaka, GASGAS, + 0,367

10. Alsonso, GASGAS, + 0,408

11. Nepa, KTM, + 0,463

12. Kelso, CFMOTO, + 0,465

13. Salvador, KTM, + 0,481

14. Öncü, KTM, + 0,571

15. Artigas, CFMOTO, + 0,588