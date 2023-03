Aki Ajo begeistert: «Pedro Acosta hat Reife gezeigt»

Pedro Acosta hielt im Moto2-Rennen in Portimão dem Druck von Aron Canet stand und fuhr einen furiosen ersten Saisonsieg ein. Teamchef Aki Ajo war beeindruckt von der Entwicklung seines Schützlings.

Pedro Acosta aus dem Red Bull KTM Ajo Team startete in dominanter Manier in seine zweite Moto2-Saison. Der 18-jährige Spanier, der bereits in seinem Rookie-Jahr 2022 drei Siege eingeheimst hatte, fügte diesen beim Saisonauftakt in Portimão einen vierten hinzu.

Dabei fuhr der Moto3-Weltmeister von 2021 von Startplatz 3 ein taktisch kluges Rennen, in dem er sich schnell von seinen Konkurrenten absetzte. Nur Aron Canet (Pons Team) konnte das Tempo des Kalex-Piloten mitgehen und übte konstant Druck auf Acosta aus. Doch dieser behielt die Nerven, erhöhte in den letzten drei Runden noch einmal die Pace und fuhr somit überlegen und mit 1,358 sec Vorsprung vor Canet den ersten Saisonsieg ein.

«Es war ein hartes Rennen», gestand der zehnfache GP-Sieger im Anschluss und erklärte: «Alle Fahrer waren sehr schnell, man durfte nicht die Konzentration verlieren. Wir haben uns sowohl beim Test als auch während des gesamten Wochenendes einen Vorteil erarbeitet, der es uns erlaubt hat, einige Fehler zu vermeiden, die beim Rennen hätten passieren können. Das Team hat es geschafft, mir den kleinen Fortschritt zu geben, der uns gefehlt hat. Ich kann ihnen für ihre Arbeit nur dankbar sein, sowohl im GP als auch in der Vorsaison.»

Acostas neuer Teamkollege, Albert Arenas, schaffte es im 21-Runden-Rennen von Startplatz 7 auf Rang 8. Dabei arbeitete sich der Spanier zu Rennbeginn bis auf Position 5 vor, jedoch war er ab Rennmitte nicht in der Lage, weiter nach vorne zu stoßen: «Die ersten Runden habe ich sehr genossen», bestätigte der 26-Jährige. «Jedoch konnte ich in der zweiten Rennhälfte diese Pace nicht halten. Daran müssen wir jetzt arbeiten.»

Teamchef Aki Ajo kommentierte die Leistungen seiner Schützlinge positiv: «Pedro hat das Rennen souverän kontrolliert und die Reife gezeigt, die er momentan hat. Albert ist ebenfalls sehr gut gestartet, jedoch müssen wir analysieren, was im zweiten Teil des Rennens geschehen ist, um unsere Pace dort zu verbessern. Insgesamt war es ein zufriedenstellender Saisonstart.»

Moto2-Ergebnis, Portimão (26. März):

1. Acosta, Kalex, 21 Rdn in 36:04,193 min

2. Canet, Kalex, + 1,358 sec

3. Arbolino, Kalex, + 4,460

4. Salac, Kalex, + 7,110

5. Gonzalez, Kalex, + 8,193

6. Dixon, Kalex, + 9,146

7. Lowes, Kalex, + 9,649

8. Arenas, Kalex, + 12,270

9. Alcoba, Kalex, + 13,941

10. Chantra, Kalex, + 13,840

11. Vietti, Kalex, + 14,086

12. Baltus, Kalex, + 14,515

13. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,445

14.Roberts, Kalex, + 25,444

15. Garcia, Kalex, + 26,876



Moto2-WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Pedro Acosta 25 Punkte. 2. Aron Canet 20. 3. Tony Arbolino 16. 4. Filip Salac 13. 5. Manuel Gonzalez 11. 6. Jake Dixon 10. 7. Sam Lowes 9. 8. Albert Arenas 8. 9. Jeremy Alcoba 7. 10. Somkiat Chantra 6. 11. Celestino Vietti 5. 12. Barry Baltus 4. 13. Fermin Aldeguer 3. 14. Joe Roberts 2. 15. Sergio Garcia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 25. 2. Boscoscuro 3.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 33. 2. Elf Marc VDS Racing 25. 3. Pons Wegow Los40 21. 4. Gresini Racing 19. 4. Yamaha VR46 11. 5. Inde GASGAS Aspar 10. 7. Honda Team Asia. 8. Fantic Racing 5. 9. Olie Racing GP 4. 10. SpeedUp Racing 3. 11. Italtrans Racing 2.