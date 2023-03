Portimão: Pedro Acosta dominiert den Moto2-Auftakt

Acosta führt das Moto2-Feld in Portugal an

Red Bull KTM Ajo-Star Pedro Acosta ließ beim Saisonauftakt der Moto2-Klasse in Portugal nichts anbrennen. Der Spanier sicherte sich überlegen den Sieg vor Aron Canet und Tony Arbolino.

Für das erste Moto2-Rennen der Saison 2023 präsentierte sich das «Autodromo Internacional do Algarve» mit 22 Grad Luft- und 31 Grad Streckentemperatur von seiner besten Seite. Im Qualifying am Samstag hatte sich Filip Salac (Gresini Racing) seine erste Pole-Position geholt, dahinter gingen Aron Canet und Pedro Acosta aus der ersten Reihe in das Rennen über 21 Runden.

Celestino Vietti (Fantic Racing) startete mit einem Handicap in das Rennen. Der Italiener musste eine doppelte Long-Lap-Strafe absolvieren, nachdem er beim Saisonfinale in Valencia 2022 die Anweisungen der Streckenposten missachtet hatte.



So lief das erste Moto2-Rennen der Saison:



1. Runde: Aron Canet erwischt den besten Start, dahinter folgen Filip Salac und Pedro Acosta.



2. Runde: Canet führt das Feld in Runde 2. Bo Bendsneyder stürzt in Kurve 1 nach einer Kollision mit Alonso Lopez.



3. Runde: Acosta übernimmt die Führung und kann sich um drei Zehnteselkunden von Canet, Salac und Celestino Vietti absetzen. Moto2-Neuling Borja Gomez erhält eine doppelte Long-Lap-Strafe aufgrund eines Frühstarts.



4. Runde: Lopez wird nach seinem Zusammenstoß mit Bendsneyder eine «double Long-Lap»-Strafe auferlegt. Vietti absolviert die erste seiner beiden Long-Lap-Strafen.



5. Runde: Acosta und Canet setzen sich an der Spitze ab. Dahinter entsteht eine siebenköpfige Kampfgruppe um den verbleibenden Podestplatz.



6. Runde: Vietti absolviert seine zweite Long-Lap und reiht sich auf Position 14 wieder ein.



8. Runde: Tony Arbolino überholt Manuel Gonzalez auf Platz 3. Pole-Mann Salac ist auf Position 6 zurückgefallen.



10. Runde: Canet erhöht den Druck auf Acosta, doch der Red Bull KTM Ajo-Star hält dagegen und verteidigt seine Führung.



11. Runde: Albert Arenas geht mit einem mutigen Manöver an Salac vorbei, doch der Tscheche kontert drei Kurven später.



12. Runde: Moto2-Neuling Darryn Binder kämpft als Neunter gegen Jake Dixon, Jeremy Alcoba, Barry Baltus und Routinier Sam Lowes um einen Top-10-Platz.



14. Runde: Arbolino fährt eine persönliche Bestzeit und schließt zum Führungs-Duo auf.



15. Runde: Binder stürzt in Kurve 5. Der Südafrikaner nimmt das Rennen wieder auf und jagt dem Feld als 21. hinterher.



16. Runde: Boscoscuro-Ass Alonso Lopez geht in Kurve 14 zu Boden.



18. Runde: Vier Runden vor Schluss kämpfen weiterhin Acosta und Canet an der Spitze, gefolgt von Arbolino. Der Italiener hat wiederum 2,5 sec Vorsprung vor Salac und Gonzalez.



20. Runde: Acosta läutet die vorletzte Runde mit einem Vorsprung von sechs Zehntelsekunden vor seinem spanischen Landsmann ein.



Letzte Runde: Acosta fährt souverän zum Sieg, Canet und Arbolino folgen auf den Plätzen 2 und 3.

Moto2-Ergebnis, Portimão (26. März):

1. Acosta, Kalex, 21 Rdn in 36:04,193 min

2. Canet, Kalex, + 1,358 sec

3. Arbolino, Kalex, + 4,460

4. Salac, Kalex, + 7,110

5. Gonzalez, Kalex, + 8,193

6. Dixon, Kalex, + 9,146

7. Lowes, Kalex, + 9,649

8. Arenas, Kalex, + 12,270

9. Alcoba, Kalex, + 13,941

10. Chantra, Kalex, + 13,840

11. Vietti, Kalex, + 14,086

12. Baltus, Kalex, + 14,515

13. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,445

14.Roberts, Kalex, + 25,444

15. Garcia, Kalex, + 26,876



Moto2-WM-Stand (nach 1 Rennen):

1. Pedro Acosta 25 Punkte. 2. Aron Canet 20. 3. Tony Arbolino 16. 4. Filip Salac 13. 5. Manuel Gonzalez 11. 6. Jake Dixon 10. 7. Sam Lowes 9. 8. Albert Arenas 8. 9. Jeremy Alcoba 7. 10. Somkiat Chantra 6. 11. Celestino Vietti 5. 12. Barry Baltus 4. 13. Fermin Aldeguer 3. 14. Joe Roberts 2. 15. Sergio Garcia 1.