Kohta Nozane: Slapstick-Aktion nach Wirbelverletzung

Der bedauernswerte Moto2-Rookie Kohta Nozane erlebte nach seinem Crash in Portimão eine Rettungsaktion, die man höchstens in einem Dritte-Welt-Land erwarten würde.

Kohta Nozane aus dem Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team zog sich bereits im FP3 des Portugal-GP eine Lendenwirbelverletzung zu, als er in Kurve 14 per Highsider abflog.

Jetzt kamen beim Argentinien-GP abenteuerliche Einzelheiten zu den bizarren Geschehnissen in Portimão ans Tageslicht. Denn Nozane wurde nach dem Crash am Freitag im Krankenwagen Richtung Krankenhaus abtransportiert. Auf dem Weg ins Spital baute jedoch der Ambulanzautofahrer mit ihm einen Unfall, er kollidierte mit einem anderen Auto.

Daraufhin musste ein Ersatz-Krankenwagen angefordert werden, der Japaner wurde umgeladen. Im ersten Krankenhaus in Portimão stellten die Ärzte nach einer ersten Untersuchung freilich fest, sie können dem Kalex-Fahrer nicht helfen, weil die nötigen Apparaturen für eine Computer-Tomografie fehlten.

Also wurde Nozane ins 100 km entfernte Krankenhaus in Faro gebracht, wohin auch GASGAS-Factory-Werkspilot Pol Espargaró am Freitag wegen der angebrochenen Rückenwirbel nach seinem FP2-Crash geflogen wurde. In Faro wurde dann eine Lendenwirbelverletzung diagnostiziert.

Nozane amüsierte sich über seine turbulente Rundreise, konnte sich beim Autounfall ein Lachen nicht verkneifen und seufzte dann: «Zwei Unfälle an einem Tag...»

Kohta Nozane, der 27-jährige Moto2-Rookie, fällt zumindest für Termas de Río Hondo und Texas aus. «Wir hoffen aber, dass er so bald wie möglich zurückkehrt», betonte Master Camp-Sportdirektor Ángel «Gelete» Nieto.

In Termas de Río Hondo wird Manuel Gonzalez, der Supersport-300-Champion von 2019 und Portimão-GP-Fünfte, am kommenden Wochenende einen Ersatzmann in seiner Box haben: Debütant Soichiro Minamimoto, ein ehemaliger Absolvent des VR46 Master Camps bei Valentino Rossi in Tavullia.