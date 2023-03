Ai Ogura: Comeback-Versuch in Argentinien

In Portugal noch Zuschauer: Ai Ogura

Moto2-Vizweltmeister Ai Ogura (Honda Team Asia) steht in Termas de Río Hondo vor seinem Comeback, nachdem er wegen eines Trainingsunfalls die gesamten Tests sowie den WM-Auftakt in Portimão verpasst hat.

Als dreifacher GP-Sieger und WM-Zweiter des Vorjahres galt Ai Ogura im Vorfeld der Saison 2023 als Favorit auf den Moto2-Titel, allerdings bremste ein Motocross-Unfall den 22-jährigen Japaner aus. Kurz vor dem ersten Moto2-Test erlitt er dabei eine Luxation des Handgelenks und einen Kahnbeinbruch, zudem wurden die Bänder beschädigt.

Ogura wurde zwar umgehend in Barcelona operiert, die Testfahrten in Jerez (14. und 15. März) und Portimão (17. bis 19. März) und auch der WM-Auftakt am vergangenen Wochenende kamen aber zu früh.

Beim zweiten Grand Prix will der schnelle Japaner aus dem Honda Team Asia ab Freitag erstmals in dieser Saison ins Geschehen eingreifen. «Er muss noch den medizinischen Check absolvieren, aber wir gehen davon aus, dass er den bestehen und für fahrtauglich erklärt wird», erklärte Teammanager Hiroshi Aoyama am Donnerstag.

Ogura gab allerdings zu bedenken: «Ich bin in dieser Saison noch kein Moto2-Bike gefahren, es wird mit Sicherheit schwierig, körperlich bin ich nicht bei 100 Prozent. Das Feeling ist nicht vorhanden, aber Tag für Tag wird sich die Situation verändern und ich werde mich versuchen anzupassen.»

Die Zielsetzung ist den Umständen entsprechend bescheiden: «Ich will versuchen, das Rennen zu Ende zu fahren», kündigte der Vizeweltmeister des Vorjahres an.

Moto2-WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Pedro Acosta 25 Punkte. 2. Aron Canet 20. 3. Tony Arbolino 16. 4. Filip Salac 13. 5. Manuel Gonzalez 11. 6. Jake Dixon 10. 7. Sam Lowes 9. 8. Albert Arenas 8. 9. Jeremy Alcoba 7. 10. Somkiat Chantra 6. 11. Celestino Vietti 5. 12. Barry Baltus 4. 13. Fermin Aldeguer 3. 14. Joe Roberts 2. 15. Sergio Garcia 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 25. 2. Boscoscuro 3.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 33. 2. Elf Marc VDS Racing 25. 3. Pons Wegow Los40 21. 4. Gresini Racing 19. 4. Yamaha VR46 11. 5. Inde GASGAS Aspar 10. 7. Honda Team Asia. 8. Fantic Racing 5. 9. Olie Racing GP 4. 10. SpeedUp Racing 3. 11. Italtrans Racing 2.