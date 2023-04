Las Termas: Long-Lap-Strafe für Sergio Garcia

Weil er am Samstag auf dem Autódromo Termas de Río Hondo im Qualifying 1 mit Marcos Ramirez kollidierte, wurde Moto2-Rookie Sergio Garcia zu einem Long-Lap-Penalty vergattert.

Der spanische Moto3-Vizeweltmeister Sergio Garcia, der jetzt im Moto2-Team von Sito Pons eine Kalex steuert, muss beim GP von Argentinien am Sonntag einen Long-Lap-Penalty absolvieren. Denn er hat im Q1 am 1. April durch seine übertrieben angriffslustige Fahrweise den Forward-Fahrer Marcos Ramirez touchiert und dadurch dessen Qualifying-Ergebnis beeinträchtigt.

Der 20-jährige Garcia, der 2022 als Teamkollege von Weltmeister Izan Guevara im GASGAS Factory Team von Jorge «Aspar» Martinez drei WM-Rennen gewann, war im Team «Pons Wegow Los40» bei seinem Moto2-Debüt in Portugal im Qualifying auf Platz 17 und im Rennen auf Rang 15 gelandet. In Argentinien schaffte er in der Startaufstellung nach Platz 14 im Q1 nur den 28. und vorletzten Platz. Sein Widersacher Ramirez gelang im Q1 immerhin die fünftbeste Zeit.

Moto2-Ergebnis, Termas de Río Hondo, Q2 (1. April):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:42,472 min

2. Canet, Kalex, + 0,041 sec

3. Chantra, Kalex, + 0,048

4. Dixon, Kalex, + 0,114

5. Acosta, Kalex, + 0,202

6. Vietti, Kalex, + 0,220

7. Gonzalez, Kalex, + 0,323

8. Arbolino, Kalex, + 0,493

9. Roberts, Kalex, + 0,525

10. Arenas, Kalex, + 0,549

11. Binder, Kalex, + 0,560

12. Baltus, Kalex, + 0,593

13. Salac, Kalex, + 0,658

14. Lowes, Kalex, + 0,663

Moto3-Ergebnis, Termas de Río Hondo, Q2 (1. April):

1. Sasaki, Husqvarna, 1:48,539 min

2. Öncü, KTM, + 0,603 sec

3. Moreira, KTM, + 0,675

4. Ortolá, KTM. + 0,775

5. Masia, Honda, + 0,805

6. Suzuki, Honda, + 0,878

7. Alonso, GASGAS, + 0,915

8. Ogden, Honda, + 1,006

9. Migno, Honda, + 1,103

10. Holgado, KTM, + 1,126

11. Toba, Honda, + 1,134

12. Bertelle, Honda, + 1,139

13. Rueda, KTM, + 1,227

14. Nepa, KTM, + 1,239