Yamaha VR46 Master Camp Team mit neuer Partnerschaft

Das Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team tritt in dieser Saison mit Manuel Gonzalez und Kohta Nozane in der Moto2-WM an. Doch was steckt hinter dem neuen Teamnamen?

Nach einer erfolgreichen Debüt-Saison, in der sie mit Manuel Gonzalez mehrfach in den Top-10 landeten, setzt das Yamaha VR46 Master Camp Team sein Moto2-Engagement in diesem Jahr fort. Neben dem Supersport 300-Weltmeister von 2019 vertraut die Mannschaft dabei auf Kohta Nozane.

Doch der Japaner ist nicht der einzige Neuzugang im Team. Für ihre zweite Saison in der mittleren Hubraumkategorie holte das Team mit den Firmen Rêv und Bnext zwei Dienstleister der Finanztechnologie mit an Board und benannte sich in «Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp» um.

«Correos Prepago» ist eine Prepaid-Karte, die bei Spaniens nationalem Postdienstleister («Correos») erhältlich ist und die mithilfe des Moto2-Auftrittes an Bekanntheit gewinnen soll. Das blau-gelbe Post- und Kartendesign spiegelt sich auch auf den Kalex-Motorrädern, der Bekleidung und der Boxenausstattung von Gonzalez und Nozane wider.

Finanziert wird das Team durch die Yamaha Motor Co., Ltd., während VR46 für das Management verantwortlich ist.

Tetsu Ono, General Manager von Yamaha Motors Motorsports Strategy Division, erklärte stolz: «Das Master Camp-Projekt von Yamaha und VR46 entwickelt sich ständig weiter. Alles begann mit den Trainingswochen, die ein- oder zweimal im Jahr stattfanden, um aufstrebende Yamaha-Talente zu fördern. Aufbauend auf diesem Konzept haben wir das CEV-Moto3-Junior-Team gegründet, das 2019 in die CEV Moto2-Klasse aufgestiegen ist. Im letzten Jahr haben wir dann die bisher größte Herausforderung in Angriff genommen: die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Die beeindruckenden Ergebnisse des Teams sind von den Fans und Medien nicht unbemerkt geblieben. Wir sind dankbar für den Zuspruch und die Ermutigung, die wir im Jahr 2022 erhalten haben. Nach dem erfolgreichen Debütjahr erhöhen wir unsere Erwartungen noch weiter.»