Austin: Moto2-Debüt von Izan Guevara (GASGAS Aspar) 12.04.2023 - 14:16 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Grund zur Freude bei Izan Guevara

Die Moto3-WM eroberte Izan Guevara im Sturm, der Start in seine Moto2-Karriere verlief verletzungsbedingt holprig. Beim dritten Grand Prix in Austin/Texas steigt er nun aber in die Saison ein.