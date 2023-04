Austin FP2: Acosta bei Regen-Gamble vorn, Tulovic 26.

Pedro Acosta war am Freitag in Austin der Schnellste

Das zweite Freitags-Training der Moto2-Klasse in Austin wurde durch wiederkehrende Regenschauer bestimmt. Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) schnappte sich in letzter Sekunde vor Tony Arbolino und Aron Canet die Bestzeit.

Am Freitagmorgen hatte Jake Dixon aus dem GASGAS Aspar Team den Ton auf dem «Circuit of The Americas» angegeben und sich mit 2:10,516 min die Bestzeit gesichert. Einen Wimpernschlag dahinter lagen Somkiat Chantra (+ 0,009 sec) und Filip Salac (+ 0,022) auf den Plätzen 2 und 3. Der einzige Deutsche im Feld, Lukas Tulovic, hatte die erste Session nach seiner Verletzungspause auf Position 26 beendet.

Das zweite Training auf dem 5,516 km langen Kurs startete um 14:05 Uhr Ortszeit bei 23 Grad Außen- und 28 Grad Streckentemperatur. Jedoch setzte kurz vor Trainingsbeginn leichter Regen ein, weshalb es die Fahrer eilig hatten, auf die Strecke zu gehen, um eine gute Rundenzeit zu setzen. Jedoch steuerte ein Großteil der Fahrer nach einer Besichtigungsrunde wieder die Box an, da die Strecke bereits zu feucht für eine Zeitenjagd war.

Nach zehn Minuten hatten lediglich zehn Piloten eine Rundenzeit gesetzt. Mit 2:11,625 min lag Chantra an der Spitze vor Bo Bendsneyder und Filip Salac. Jedoch war der Thailänder mit seiner Zeit rund eine Sekunde langsamer als Dixon am Morgen. Fünf Minuten später steigerte sich Chantra um sieben Zehntelsekunden und gab damit das Signal für die anderen Fahrer, dass die Piste trocken genug ist, woraufhin einige Fahrer die Box verließen und das Training wieder aufnahmen.

Während sich Tulovic auf Position 17 wacker schlug, wurde der Regen 16 Minuten vor Ende der Session wieder stärker. In den finalen fünf Minuten war die Strecke vollständig abgetrocknet, sodass zahlreiche Zeitenverbesserungen zu beobachten waren. Acosta übernahm mit einer 2:10,055 min die Spitze, während sich der Kalifornier Joe Roberts auf Position 3 der kombinierten Zeitenliste vorschob.

Im letzten Moment legte Acosta noch einmal nach und war mit 2:09,856 min der einzige Fahrer, der die 2:09er-Marke knackte. Die Reihenfolge dahinter: Arbolino (+ 0,223 sec), Canet (+ 0,274), Roberts, (+ 0,357) und Dixon (+ 0,487). In den Top-10 konnten lediglich Chantra auf Platz 8 sowie Salac auf Platz 10 ihre Zeit aus FP1 nicht verbessern. Lukas Tulovic landete mit 3,042 sec Rückstand auf Rang 26.

Am Samstagmorgen haben die Fahrer im dritten freien Training die letzte Chance, sich direkt für das entscheidende Q2 zu qualifizieren. In diesem kämpfen am Nachmittag die 14 schnellsten Fahrer der kombinierte Zeitenliste der drei freien Trainings sowie die vier schnellsten Piloten aus Q1 um die Pole-Position.

Moto2, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (14.04.):

1. Acosta, Kalex, 2:09,856 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,223 sec

3. Canet, Kalex, + 0,274

4. Roberts, Kalex, + 0,357

5. Dixon, Kalex, + 0,487

6. Lowes, Kalex, + 0,505

7. Arenas, Kalex, + 0,506

8. Chantra, Kalex, + 0,669

9. Baltus, Kalex, + 0,670

10. Salac, Kalex, + 0,682

11. Bendsneyder, Kalex, + 0,780

12. Binder, Kalex, + 0,798

13. Lopez, Boscoscuro, + 0,822

14. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,830



Ferner:

26. Lukas Tulovic, Kalex, + 3,042



Moto3, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (14.04.):

1. Sasaki, Husqvarna, 2:16,306 min

2. Masia, Honda, + 0,176 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,456

4. Moreira, KTM, + 0,602

5. Holgado, KTM, + 0,766

6. Toba, Honda, + 0,782

7. Öncü, KTM, + 1,145

8. Suzuki, Honda, + 1,174

9. Munoz, KTM, + 1,201

10. Fenati, Honda, + 1,263

11. Bertelle, Honda, + 1,317

12. Rueda, KTM, + 1,398

13. Nepa, KTM, + 1,408

14. Rossi, Honda, + 1,678