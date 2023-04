Austin FP1: Dixon Schnellster, Tulovic mit Comeback

Jake Dixon führte das Moto2-Feld im ersten Training in Austin an

Jake Dixon beendete das erste Moto2-Training auf dem Circuit of The Americas am Freitag als Schnellster. Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) spulte seine ersten Kilometer nach der Verletzungspause ab.

Beim dritten Rennwochenende der Moto2-Klasse in Austin/Texas wird Moto3-Weltmeister Izan Guevara nach einer Bänderverletzung am rechten Handgelenk sein Debüt in der mittleren Hubraumklasse geben. Außerdem wieder mit am Start ist Lukas Tulovic vom Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, der den Portugal-GP aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk abbrechen musste und sowohl das Rennen in Portimão als auch den GP in Argentinien verpasste. Somit umfasst das Moto2-Feld an diesem Wochenende 30 Starter.

Zum ersten Training zeigte das Thermometer auf dem «Circuit of The Americas» 21 Grad Lufttemperatur sowie 25 Grad Streckentemperatur. Boscoscuro-Ass Alonso López war der erste Pilot, der die 5,516 km lange Strecke in Angriff nahm und damit die 40-minütige Sitzung eröffnete. Eine erste Referenz lieferte hingegen Barry Baltus mit einer Zeit von 2:12,589 min. Zum Vergleich, der All-Time-Lap-Record liegt bei 2:08,751 min und wurde im Vorjahr von Pole-Sitter und Lokalmatador Cameron Beaubier aufgestellt.

Nach einer viertel Stunde stürzte Klassenneuling Sergio Garcia in Kurve 12. Der Spanier hob seine Kalex-Maschine aber wieder auf und schaffte es aus eigener Kraft zurück an die Box.

Zur Halbzeit der Session führte Baltus vor Filip Salac (+ 0,506 sec), Termas-Sieger Tony Arbolino (+ 0,509), Pedro Acosta ((+ 0,540) und Jake Dixon (+ 0,809). Tulovic lag mit sieben gezeiteten Runden und einer Bestzeit von 2:17,866 min an 27. Stelle.

Zehn Minuten vor dem Fallen der Zielflagge verbesserte sich Aron Canet (Pons Team) in seinem siebten Umlauf und schob sich mit einer Zeit von 2:10,704 min an die Spitze des Tableaus. Vier Zehntelsekunden dahinter reihte sich Alonso López auf Rang 2 ein und verdrängte Baltus damit auf Platz 3.

In der Schlussphase der Session leuchteten die Zeitenmonitore bei vielen Fahrern rot auf, weshalb in den letzten fünf Minuten einige Zeitenverbesserungen zu beobachten waren. Kurz vor Ablauf der Uhr wurde mit Sean Dylan Kelly in Kurve 15 noch ein Sturzopfer vermeldet, der Amerikaner blieb aber unverletzt. Die schnellste Zeit setzte am Ende Jake Dixon mit 2:10,516 min. Somkiat Chantra (Honda Team Asia), Salac, Acosta und López komplettierten die Top-5.

Lukas Tulovic verkürzte im Laufe der Sitzung seinen Abstand zur Spitze stetig und landete schließlich 3,259 sec hinter der Bestzeit auf Rang 26.

Zur Info: Die Top-14 der drei freien Trainings an diesem Wochenende ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen müssen im ersten Qualifying um die besten vier Plätze fahren, damit sie noch eine Chance auf das entscheidende Q2 haben.

Moto2-Ergebnis FP1, Austin (14.04.):

1. Dixon, Kalex, 2:10,516 min

2. Chantra, Kalex, + 0,009 sec

3. Salac, Kalex, + 0,022

4. Acosta, Kalex, + 0,146

5. Lopez, Boscoscuro, + 0,162

6. Canet, Kalex, + 0,188

7. Baltus, Kalex, + 0,237

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,251

9. Arbolino, Kalex, + 0,258

10. Alcoba, Kalex, + 0,274

11. Lowes, Kalex, + 0,448

12. Bendsneyder, Kalex, + 0,583

13. Gonzalez, Kalex, + 0,759

14. Roberts, Kalex, + 0,914



Ferner:

26. Tulovic, + 3,259 sec



Moto3-Ergebnis FP1, Austin (14.04.):

1. Moreira, KTM, 2:16,908 min

2. Masia, Honda, + 0,272 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,282

4. Holgado, KTM, + 0,291

5. Öncü, KTM, + 0,553

6. Suzuki, Honda, + 0,572

7. Ortolá, KTM, + 0,596

8. Rueda, KTM, + 0,796

9. Salvador, KTM, + 1,106

10. Nepa, KTM, + 1,219