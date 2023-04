Austin FP3: Filip Salac vorne, Lukas Tulovic 22.

Nach einer ereignisreichen Session stand Filip Salac aus dem QJMotor Gresini Moto2 Team an der Spitze der kombinierten Zeitenliste. Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Fahrer Lukas Tulovic verbesserte sich auf Platz 22.

Am Samstagmorgen präsentierte sich der 5,513 km lange «Circuit of The Americas» nach dem nächtlichen Regen nass, auch zu Beginn des dritten Trainings der Moto2-Klasse um 9.25 Uhr Ortszeit (16.25 Uhr in Mitteleuropa) waren noch einige feuchte Stellen zu erkennen.

Für Luca Boscoscuros Speed Up Team begann die Session bei schwierigen Verhältnissen mit einem doppelten Crash: Fermín Aldeguer flog im Ausgang der ersten Kurve heftig ab, kurz darauf rutschte unabhängig davon Alonso Lopez aus. Es waren noch keine zehn Minuten vergangen, da stürzte auch Somkiat Chantra aus dem Honda Team Asia in Kurve 9.

Zur Halbzeit der 30-minütigen Session ließen die Bedingungen die ersten Verbesserungen in der kombinierten Zeitenliste zu. Pons-Ass Aron Canet blieb dann allerdings mit einem technischen Problem hängen. Sam Lowes aus dem Marc VDS Team stürzte fünf Minuten vor Schluss in Kurve 13, Intact-Husqvarna-Rookie Darryn Binder stieg dann ähnlich wie Aldeguer per Highsider Ausgangs der ersten Kurve hart ab. In der letzten Runde sorgte noch Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) für einen Sturz in Kurve 12.

Die Bestzeit sicherte sich letztendlich Gresini-Fahrer Filip Salac mit einer 2:09,385 min, gefolgt vom 18-jährigen Barry Baltus (Fieten Olie Racing) und WM-Leader Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing). Lukas Tulovic verkürzte seinen Rückstand auf die Spitze auf 1,806 sec, als 22. geht es für den Deutschen bei seinem Comeback im Q1 weiter (Beginn: 20.45 Uhr MESZ).

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP3, Austin (15.4.):

1. Salac, Kalex, 2:09,385 min

2. Baltus, Kalex, + 0,154 sec

3. Arbolino, Kalex, + 0,351

4. Acosta, Kalex, + 0,366

5. Vietti, Kalex, + 0,440

6. Gonzalez, Kalex, + 0,546

7. Lowes, Kalex, + 0,625

8. Roberts, Kalex, + 0,628

9. Alcoba, Kalex, + 0,672

10. Canet, Kalex, + 0,708

11. Dixon, Kalex, + 0,737

12. Arenas, Kalex, + 0,977

13. Foggia, Kalex, + 0,980

14. Ogura, Kalex, + 1,101



Ferner:

22. Tulovic, Kalex, + 1,806

Moto3, Austin, kombinierte Zeiten nach FP3 (15.04.):

1. Sasaki, Husqvarna, 2:16,306 min

2. Masia, Honda, + 0,176 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,456

4. Moreira, KTM, + 0,602

5. Holgado, KTM, + 0,766

6. Toba, Honda, + 0,782

7. Öncü, KTM, + 1,145

8. Suzuki, Honda, + 1,174

9. Muñoz, KTM, + 1,201

10. Fenati, Honda, + 1,263

11. Bertelle, Honda, + 1,317

12. Rueda, KTM, + 1,398

13. Nepa, KTM, + 1,408

14. Rossi, Honda, + 1,678

15. Alonso, GASGAS, + 1,694