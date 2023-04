Moto2-GP Texas: Acosta vor Arbolino – Tulovic-Crash

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) sorgte in Austin für den 90. GP-Sieg eines Spaniers in der Moto2-WM. Der zweitplatzierte Tony Arbolino bleibt Gesamtführender, während Bo Bendsneyder als Dritter überraschte.

Auf dem 5,5 km langen Circuit of the Americas (COTA) in Austin hatte sich am Samstag Celestino Vietti die Pole-Position gesichert, seine fünfte in der Moto2-Klasse. Der Kalex-Pilot aus dem Fantic-VR46-Team von Valentino Rossi verwies Pedro Acosta und Filip Salac auf die Plätze 2 und 3, in der Gesamtwertung lag der Italiener vor dem Rennen in Texas nur auf Rang 13.

Die zweite Startreihe bildeten Bo Bendsneyder, Alonso Lopez und Jake Dixon, erst in Reihe 3 standen mit Tony Arbolino (8.) und Aron Canet (7.) die beiden Führenden der Weltmeisterschaft.



Der vor Texas WM-Vierte Dixon (Asterius GASGAS Aspar) stürzte in der Aufwärmrunde, womit sein Startplatz 6 frei blieb.

Im Rennen machten Acosta und Arbolino den Sieg unter sich aus, während der Kampf um den dritten Platz bis hinunter zu Position 8 reichte. Bo Bendsneyder wurde überraschend Dritter und widmete seinen ersten Podestplatz in der Moto2-WM seinem zwei Tage zuvor verstorbenen Großvater. Seit Wilco Zeelenberg 1994 schaffte es in der mittleren Kategorie kein Niederländer mehr aufs Podium.

Acosta sorgte für den 90. Sieg eines Spaniers in der Moto2-Klasse und für den 116. GP-Sieg von Ajo Motorsport.



In der Gesamtwertung hat Arbolino die Führung verteidigt, während Acosta von Canet den zweiten Rang übernahm.

Lesen Sie, wie das Rennen Runde für Runde lief:



Start: Pedro Acosta überrumpelt Celestino Vietti und biegt als Führender in die erste Kurve ein, doch dann übernimmt der aus der zweiten Reihe kommende Lopez die Spitze. Sturz des einzigen Deutschen im Feld, Lucas Tulovic.



2. Runde: Acosta führt vor Arbolino, Lopez, Canet, Salac, Aldeguer, Alcoba, Vietti, Roberts und Baltus.



3. Runde: Größte Verlierer der ersten zwei Runden sind Polesetter Vietti und der von Startplatz 4 kommende Bendsneyder, die nur noch 8. und 14. sind. Acosta verschaltet sich beim Anbremsen auf Kurve 12 und fällt auf Platz 4 zurück.



4. Runde: Lopez hat vom Fehler Acostas profitiert und führt jetzt 7/10 sec vor Arbolino. Acosta ist bereits wieder Dritter. Dann folgen Canet, Salac, Alcoba, Aldeguer, Baltus, Vietti und Roberts in den Top-10.



5. Runde: Sturz von Lorenzo Dalla Porta. Arbolino übernimmt die Führung, Lopez und Acosta hängen ihm am Hinterrad. Dahinter klafft eine Lücke von 7/10 sec zum Vierten Canet, der eine Fünfergruppe mit Salac, Alcoba, Baltus und Aldeguer anführt.



7. Runde: Lopez kann den Speed der Spitze mit dem Boscoscuro-Bike nicht mehr mitgehen und ist bis auf Position 6 zurückgefallen.



8. Runde: Arbolino und Acosta liegen 1,3 sec vor dem Dritten Canet und Alcoba, Sturz von Baltus auf Platz 5.



9. Runde: Arbolino und Acosta haben ihren Vorsprung auf 2 sec ausgebaut, dann folgt eine Fünfergruppe mit Canet, Alcoba, Aldeguer, Salac und Lopez.



10. Runde: Marcos Ramirez (Forward) und Sergio Garcia (Pons Wegow Los40) müssen aufgeben.



11. Runde: Die führenden Arbolino und Acosta haben inzwischen 3,7 sec Vorsprung, auf Platz 3 liegt Aldeguer vor Alcoba, Canet, Salac, Lopez, Bendsneyder, Vietti und Arenas.



14. Runde: Nach einem Fahrfehler von Arbolino übernimmt Acosta Platz 1. Der Italiener setzt den Spanier aber sofort wieder unter Druck, wodurch Arbolino kontern kann.



Vorletzte Runde: Arbolino und Acosta liegen innerhalb 0,1 sec, mit 3 sec Abstand ist Aldeguer Dritter.



Letzte Runde: Acosta kann Arbolino niederringen und gewinnt, Platz 3 erobert Bendsneyder vor Alcoba, Salac, Aldeguer, Lopez, Canet, Vietti und Gonzalez.

WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 61 Punkte. 2. Acosta 54. 3. Canet 41. 4. Salac 33. 5. Lopez 29. 6. Dixon 26. 7. Gonzalez 22. 8. Chantra 20. 9. Alcoba 19. 10. Arenas 19. 11. Lowes 18. 12. Bendsneyder 16. 13. Vietti 15. 14. Aldeguer 14. 15. Garcia 12. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 4. 18. Roberts 4. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 75. 2. Boscoscuro 33.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 79. 2. Red Bull KTM Ajo 73. 3. Pons Wegow Los40 52. 4. Gresini Racing 52. 5. SpeedUp 43. 6. GASGAS Aspar 26. 7. Yamaha VR46 22. 8. Idemitsu Honda Team Asia 21. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 12. Italtrans Racing 6. 13. Fieten Olie Racing GP 4.