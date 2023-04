Lukas Tulovic: «Es war alles ziemlich chaotisch»

Lukas Tulovic stürzte in Austin in der ersten Runde aus dem Rennen

Für Lukas Tulovic endete sein erstes Moto2-Rennen der Saison 2023 bereits nach wenigen Kurven. Denn nach einer Berührung landete der Eberbacher aus dem Liqui Moly Intact GP Team noch in Runde 1 im texanischen Kiesbett.

Lukas Tulovic gab in Austin nach einer Verletzungspause sein Debüt im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. Der 22-Jährige, der bereits 2019 in der Moto2-WM am Start war, hatte sich am Samstag im Qualifying Platz 23 erkämpft und hoffte auf einen positiven Rennsonntag.

Jedoch lief dieser für den Deutschen nicht wie erwartet. «Mein erstes Rennen dauerte leider nur einen Sektor», schluchzte «Tulo» nach dem Rennen und erzählte: «Im hinteren Feld war alles ziemlich chaotisch. Mein Start war nicht so gut. Ich habe dann versucht, ein paar Plätze zu gewinnen und habe mich im Geschlängel gut gefühlt. Dort wollte ich eine Platzierung gutmachen und habe zum Überholen angesetzt. Jedoch hat der Vordermann mich nicht wahrgenommen und dann kam es zu einem Kontakt, woraufhin ich abgeflogen bin.»

Tulovic verlässt Texas daher mit Null Punkten im Gepäck und hofft in Europa auf bessere Resultate. «Das war ein normaler Rennunfall, den wir jetzt abhaken müssen. In Jerez müssen wir uns steigern, um künftig von weiter vorne zu starten. Damit gehen wir solchen Situationen aus dem Weg.»

Moto2-Ergebnisse Austin/USA (16. April):

1. Acosta, Kalex, 16 Rdn in 34:42,879 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,146 sec

3. Bendsneyder, Kalex, + 5,851

4. Alcoba, Kalex, + 6,049

5. Salac, Kalex, + 7,462

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 7,668

7. Lopez, Boscoscuro, + 7,715

8. Canet, Kalex, + 8,078

9. Vietti, Kalex, + 11,114

10. Gonzalez, Kalex, + 12,561

11. Chantra, Kalex, + 13,607

12. Arenas, Kalex, + 14,001

13. Lowes, Kalex, + 20,054

14. Foggia, Kalex, + 22,990

15. Ogura, Kalex, + 28,820

16. Roberts, Kalex, + 21,893

17. Van Den Goorbergh, Kalex, + 34,934

18. Kelly, Kalex, + 42,540

19. Skinner, Kalex, + 49,973

20. Gomez, Kalex, + 49,973

21. Guevara, Kalex, + 51,470

22. Sanchis, Forward, + 65,224

23. Minamioto, Kalex, + 104,447



WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 61 Punkte. 2. Acosta 54. 3. Canet 41. 4. Salac 33. 5. Lopez 29. 6. Dixon 26. 7. Gonzalez 22. 8. Chantra 20. 9. Alcoba 19. 10. Arenas 19. 11. Lowes 18. 12. Bendsneyder 16. 13. Vietti 15. 14. Aldeguer 14. 15. Garcia 12. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 4. 18. Roberts 4. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 75. 2. Boscoscuro 33.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 79. 2. Red Bull KTM Ajo 73. 3. Pons Wegow Los40 52. 4. Gresini Racing 52. 5. SpeedUp 43. 6. GASGAS Aspar 26. 7. Yamaha VR46 22. 8. Idemitsu Honda Team Asia 21. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 12. Italtrans Racing 6. 13. Fieten Olie Racing GP 4.