Lukas Tulovic (Kalex/23.): Die Tendenz ist positiv

Der deutsche Moto2-Alleinkämpfer Lukas Tulovic sicherte sich bei seinem WM-Comeback in Austin Startplatz 23 und sieht eine positive Tendenz.

Das Team Liqui Moly IntactGP Husqvarna hatte zumindest am Beginn dieses Wochenendes auf dem «Circuit of The Americas» (COTA) mit Darryn Binder und Lukas Tulovic nach dessen Verletzungspause endlich wieder die volle Besetzung an Bord.

«Tulo» erkämpfte sich am Samstagnachmittag auf der für ihn neuen Piste Startplatz 23. Dem hoch aufgeschossenen Europameister fehlten auf P9 des Q1 auf seiner schnellsten Runde 1,6 Sekunden auf die spätere Bestzeit von Polesitter Celestino Vietti.

Die Tendenz zeigt aus der Sicht des Neulings im Liqui-Moly-Team aber ganz klar nach oben. «Insgesamt habe ich im Vergleich zum Freitag um die zwei Sekunden gefunden», stellte Tulovic mit Genugtuung fest. «Es war so gesehen ein sehr, sehr großer Schritt und ein positiver Tag.»

Bei der Jagd nach den Top-Zeiten fehlte dem 22-Jährigen aus Eberbach jedoch noch ein wenig die Fahrpraxis: «Im Qualifying waren die Sektorenzeiten gut, ich habe es leider nicht komplett über ein Runde zusammengebracht. Dementsprechend bin ich überzeugt, dass im Rennen noch mehr geht.»

Die Perspektive für den Moto2-Deutschen: «Ich freue mich, in diesem Startfeld das erste Mal anzutreten. Die Startposition ist nicht ideal, ich hätte mir da etwas mehr erwartet. Ich freue mich auf ein schönes Rennen und hoffe, dass wir von unserer Position ein wenig nach vorne rollen können.»

Pech für seinen Teamkollegen Darryn Binder. Er fällt wegen eines gebrochenen Mittelfingers für den Texas-GP aus.

Ergebnis Q2 COTA, Moto2, 15. April

1.Vietti, Kalex, 2:09,432

2. Acosta, Kalex, + 0,020 sec

3. Salac, Kalex, + 0,116

4. Bendsneyder, Kalex, + 0,157

5. Lopez, Boscoscuro, + 0,319

6. Dixon, Kalex, + 0,320

7. Canet, Kalex, + 0,383

8. Arbolino, Kalex, + 0,430

9. Gonzalez, Kalex, + 0,495

10. Alcoba, Kalex, + 0,654

11. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,721

12. Baltus, Kalex, + 0,725

13. Arenas, Kalex, + 0,979

14. Foggia, Kalex, + 0,994

15. Chantra, Kalex, + 1,013

16. Roberts, Kalex, + 1,114

17. Ogura, Kalex, + 1,601

18. Lowes, Kalex, keine Zeit

ferner:

23. Tulovic, Kalex, 2:11,077