Kini Fullgas in Tirol: Tolles Motorsport-Spektakel

Am 1. Mai 2023 können die Motorsportfans beim traditionellen «KINI Fullgas Event» bei der neuen KINI Bike World in Wiesing ein einmaliges Programm erleben.

Beim «KINI Fullgas»-Event werden am Montag die edelsten Boliden ausgestellt, darunter das legendäre Red Bull F1 Car, die erstaunlichen Red Bull-KTM MotoGP Bikes, Rallye Dakar-Motoräder und der X-Bow GTX. Doch das ist noch lange nicht alles! Es wird auch eine atemberaubende FMX Freestyle Show geboten, dazu eine Trial-Stuntshow mit dem talentierten Adrian Guggemos sowie eine beeindruckende Flugshow der Flying Bulls.

Für die hungrigen Besucher wird ein Food Truck-Festival mit zehn verschiedenen kulinarischen Optionen aufgetischt, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Für die kleinen Gäste gibt es in Wiesing ein Kinderparadies mit Hüpfburgen, Artisten und vielen weiteren Attraktionen. »Dieser Event bietet von 10 bis 17 Uhr Unterhaltung für die ganze Familie und ist ein Muss für alle», betonen Heinz Kinigadner, zweifacher 250-ccm-Motocross-Weltmeister auf KTM, und sein Sohn Hannes, die sich momentan beim Jerez-GP in Spanien aufhalten.

Sie appellieren an alle Motorsport-Enthusiasten, dieses Spektakel in Tirol nicht zu verpassen, hautnah dabei zu sein und das Adrenalin zu spüren. «Kommt zum KINI Fullgas und erlebt den Nervenkitzel des Motorsports», lautet das Motto der Kinigadner-Familie. Und das alles bei freiem Eintritt!

Dazu werden über den Tag hinweg Interviews sowie Meet & Greet-Meeting mit den Ehrengästen und Kinis Motorsportfreunden angeboten. Der ehemalige Formel-1-Pilot Gerhard Berger hat genauso sein Kommen angekündigt wie sein Neffe und DTM-Pilot Lucas Auer sowie Schauspieler und KTM-Fan Tobias Moretti.

Schauplatz des Vollgas-Events ist am 1. Mai die 2022 das Gelände rund um die vor einem Jahr neu eröffnete Kini Bike World in Larchwald 360 in A-6210 Wiesing, direkt neben der Ausfahrt Wiesing/Zillertal an der Inntalautobahn gelegen.