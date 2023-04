Jerez: Acosta in FP2 vorn, Tulovic verpasst Top-14

Da beim zweiten Training der Moto2-Klasse in Jerez kaum Verbesserungen zu beobachten waren, bestimmte die Vormittags-Session die Reihenfolge in der kombinierten Zeitenliste. Lukas Tulovic beendete den Freitag als 20.

Das GP-Wochenende der Moto2-Klasse auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» begann am Freitagmorgen bei besten Bedingungen. Sam Lowes hatte sich im ersten Training mit 1:41,170 min die Bestzeit gesichert, gefolgt von Somkiat Chantra und Boscoscuro-Ass Alonso Lopez. Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team lag derweilen an 20. Stelle. Dessen Teamkollege, Darryn Binder, wurde am Donnerstag aufgrund seiner Handverletzung von den Ärzten für rennuntauglich erklärt. Der Südafrikaner wird an diesem Wochenende daher durch JuniorGP-Fahrer Senna Agius ersetzt.

Das zweite Training startete am Nachmittag bei 30 Grad Außen- sowie 25 Grad Streckentemperatur. Der Drittschnellste vom Vormittag, Alonso Lopez, machte sich als Erster auf den Weg, um auf der 4,428 km langen andalusischen Piste eine gezeitete Runde zu drehen. Nach zehn Minuten führte Aron Canet vor Pedro Acosta und Tony Arbolino, jedoch hatte noch kein einziger Fahrer seine Zeit vom Vormittag unterbieten können.

Nach elf Minuten wurde mit Acosta in Kurve 2 das erste Sturzopfer vermeldet. Der Moto3-Weltmeister von 2021 hob seine Kalex aber wieder auf und brachte sie aus eigener Kraft zurück an die Box. Fünf Minuten später erwischte es auch Rory Skinner, der Schotte ging Kurve 11 zu Boden. Kurz darauf stürzte außerdem Aron Canet in Kurve 13 über das Vorderrad.

Die Reihenfolge zehn Minuten vor Ende der Session: Acosta, Canet (+ 0,006), Lowes (+ 0,072), Arbolino (+ 0,134), Lopez (+0,297). Tulovic lag mit elf gezeiteten Runden auf Rang 23. Mit noch sieben Minuten auf der Uhr verzeichnete Albert Arenas seinen dritten Sturz des Wochenendes, während Lowes zeitgleich in Kurve 2 stürzte.

Zum Schluss setzte Acosta mit 1:42,079 min die Session-Bestzeit, was jedoch nichts an der Reihenfolge in der kombinierten Zeitenliste änderte. Während Canet und Lowes das zweite Training in den Top-3 beendeten, bildeten, Lowes, Chantra und Lopez das schnellste Trio in der kombinierten Zeitenliste beider Trainings. Lukas Tulovic beendete den Tag an 20. Stelle.

Moto2, Jerez, kombinierte Zeiten nach FP2 (28.04.):

1. Lowes, Kalex, 1:41,170 min

2. Chantra, Kalex, + 0,230 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,319

4. Acosta, Kalex, + 0,327

5. Dixon, Kalex, + 0,464

6. Arenas, Kalex, + 0,737

7. Vietti, Kalex, + 0,793

8. Canet, Kalex, + 0,848

9. Baltus, Kalex, + 0,921

10. Arbolino, Kalex, + 0,930

11. Salac, Kalex, + 0,943

12. Roberts, Kalex, + 0,970

13. Ogura, Kalex, + 0,990

14. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,995

15. Gonzalez, Kalex, + 1,260

16. Garcia, Kalex, + 1,284



Ferner:

20. Tulovic, Kalex, + 1,695



Moto2, Jerez, FP2 (28.04.):

1. Acosta, Kalex, 1:42,079 min

2. Canet, Kalex, + 0,235 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,301

4. Arbolino, Kalex, + 0,363

5. Vietti, Kalex, + 0,525

6. Lopez, Boscoscuro, + 0,526

7. Chantra, Kalex, + 0,611

8. Arenas, Kalex, + 0,667

9. Gonzalez, Kalex, + 0,746

10. Ogura, Kalex, + 0,794

11. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,823

12. Dixon, Kalex, + 0,920

13. Salac, Kalex, + 0,925

14. Baltus, Kalex, + 1,098



Ferner:

24. Tulovic, Kalex, + 1,635

Moto3, Jerez, kombinierte Zeiten nach FP2 (28.04.):

1. Deniz Öncü, KTM, 1:46.173 min

2. Jaume Masia, Honda, + 0,408 sec

3. Daniel Holgado, KTM, + 0,529

4. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,744

5. Jose Antonio Rueda, KTM, + 0,746

6. Ivan Ortola, KTM, + 0,806

7. Xavier Artigas, CFMOTO, + 0,811

8. Andrea Migno, KTM, + 0,827

9. Filippo Farioli, KTM, + 0,896

10. Diogo Moreira, KTM, + 0,902