Darryn Binder operiert, Jerez-Teilnahme unsicher 19.04.2023 - 06:51 Von Nora Lantschner

© Intact GP Darryn Binder (25)

Intact-Neuzugang Darryn Binder brach sich am Samstag in Austin/Texas gleich zwei Knochen an seiner rechten Hand und wurde drei Tage später in Barcelona von Dr. Xavier Mir erfolgreich operiert.