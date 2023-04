Lukas Tulovic (15.): «Darauf lässt sich aufbauen»

Der erste Punkt der Saison und die Aussicht auf einen Testtag in Jerez gibt WM-Rückkehrer Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team nach einem schwierigen Saisonstart Auftrieb.

Nach dem anfänglichen Verletzungspech und dem Rennsturz in Austin holte Lukas Tulovic am Sonntag in Jerez dank einer starken zweiten Rennhälfte als 15. seinen ersten WM-Punkt seit seinem 13. Platz bei der Dutch TT 2019 ab.

«Ich bin happy, dass wir das Wochenende so beenden und einen Punkt mitnehmen konnten. Es ist aber ein wenig schade, dass es zu Beginn des Rennens nicht so rund lief», fasste der Moto2-Europameister des Vorjahres zusammen. «Ich habe den Start versemmelt und bin dann auch noch etwas zurückgefallen. Es hat ein paar Runden gedauert, bis ich dann ein, zwei Fahrer überholt habe und meinen Rhythmus fahren konnte. Das hat mich viel Zeit gekostet. Ohne das Ganze hätte ich vielleicht um die Plätze 11 oder 12 kämpfen können.»

«Dennoch bin ich mit dem Rennergebnis sehr zufrieden», hielt der 22-jährige Eberbacher fest. «Ich hatte eine starke Pace nach dem ersten Drittel des Rennens und darauf lässt sich aufbauen.»

Teammanager Jürgen Lingg ergänzte: «Lukas hat sich gut zurückgekämpft heute im Rennen. Jerez ist immer ein schweres Rennen, weil die Temperaturen, aber auch die Leistungsdichte einfach sehr hoch sind. Durch seinen Kampfgeist ist er am Ende mit einem Punkt belohnt worden. Daran kann er nun anknüpfen und ich denke, wenn wir weiter so arbeiten, werden die entsprechenden Ergebnisse folgen.»

Das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team bleibt noch in Andalusien, weil am Dienstag noch ein Testtag auf dem Circuito de Jerez ansteht. Tulovic meinte dazu: «Jetzt schauen wir, ob wir beim Test vielleicht noch ein, zwei Zehntel finden und das Bike noch einen Ticken für die heißen Bedingungen verbessern. Und dann gilt es einfach, konstant weiter arbeiten, um in Zukunft das Wochenende besser zu beginnen, eine bessere Startposition zu erkämpfen und Stück für Stück dazuzulernen.»

Moto2-Ergebnisse Jerez (30.04.):

1. Lowes, Kalex, 21 Rdn in 35:45,107 min

2. Acosta, Kalex, + 2,841 sec

3. López, Boscoscuro, + 9,618

4. Arbolino, Kalex, + 10,163

5. Canet, Kalex, + 11,056

6. Dixon, Kalex, + 11,923

7. Chantra, Kalex, + 12,586

8. Arenas, Kalex, + 14,948

9. Salac, Kalex, + 16,470

10. Aldeguer, Boscoscuro, + 18,550

11. Garcia, Kalex, + 22,134

12. Gonzalez, Kalex, + 22,817

13. Baltus, Kalex, + 23,080

14. Roberts, Kalex, + 25,110

15. Tulovic, Kalex, + 26,709

16. Alcoba, Kalex, + 26,922

17. Bendsneyder, Kalex, + 28,568

18. Foggia, Kalex, + 30,384

19. Gomez, Kalex, + 33,223

20. Ramirez, Forward, + 36,775

21. Agius, Kalex, + 36,812

22. Guevara, Forward, + 37,151

23. Van den Goorbergh, Kalex, + 39,637

24. Skinner, Kalex, + 39,786

25. Dalla Porta, Kalex, 1:02,672

26. Minamimoto, Kalex, 1:03,282

WM-Stand nach 4 von 20 Rennen:

1. Acosta, 74 Punkte. 2. Arbolino 74. 3. Canet 52. 4. Lopez 45. 5. Lowes 43. 6. Salac 40. 7. Dixon 36. 8. Chantra 29. 9. Arenas 27. 10. Gonzalez 26. 11. Aldeguer 20. 12. Alcoba 19. 13. Garcia 17. 14. Bendsneyder 16. 15. Vietti 15. 16. Darryn Binder 10. 17. Baltus 7. 18. Roberts 6. 19. Foggia 2. 20 Ogura 1. 21. Tulovic 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100. 2. Boscoscuro 49.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 117. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. Pons Wegow Los40 69. 4. SpeedUp 65. 5. Gresini Racing 59. 6. GASGAS Aspar 36. 7. Idemitsu Honda Team Asia 30. 8. Yamaha VR46 26. 9. Pertamina Mandalika SAG Team 16. 10. Fantic Racing 15. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 11. 12. Italtrans Racing 8. 13. Fieten Olie Racing GP 7.