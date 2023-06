SAG: Taiga Hada übernimmt Kalex von Dalla Porta

Nach der Vertragsauflösung mit Lorenzo Dalla Porta nach nur fünf Grand Prix fand das SAG Team mit Taiga Hada einen alten Bekannten als Ersatzmann für den Rest der Moto2-Saison.

Das Pertamina Mandalika SAG Team präsentierte nach dem vorzeitigen Abschied von Lorenzo Dalla Porta (nun für drei Rennen bei Forward) Taiga Hada als Ersatzmann. Der 24-jährige Japaner war von Eduardo Perales schon im Vorjahr als Nachfolger für Gabriel Rodrigo verpflichtet worden, nachdem der Vertrag mit dem Argentinier ebenfalls frühzeitig aufgelöst worden war.

Hada holte 2022 in Buriram, auf Phillip Island und in Sepang insgesamt 3,5 Punkte. Nach Problemen an den Unterarmen unterzog er sich in der Zwischenzeit in seiner Heimat einem Eingriff und steht nun vor seiner Rückkehr in die WM.

Teamchef Perales erklärte zum Hintergrund: «Wir haben in Abstimmung mit unserem Partner in Indonesien die Entscheidung getroffen, Taiga diese Chance zu geben. Er hat sein Potenzial im Vorjahr gezeigt und wir sind sehr zuversichtlich, dass er es sehr gut machen wird. Wir werden Taiga dabei voll unterstützen. Wir haben auch über die Option nachgedacht, unseren JuniorGP-Fahrer Carlos Tatay zu befördern, aber gemeinsam mit dem Fahrer haben wir diese Möglichkeit ausgeschlossen, weil er dann nicht mehr in der Moto2-EM fahren könnte.»

Moto2-Rookie Tatay, der am Sonntag in Jerez seinen ersten Sieg in der Europameisterschaft feierte und in der Tabelle hinter Senna Agius auf Rang 2 liegt, solle zunächst in der JuniorGP-Serie weiter lernen.